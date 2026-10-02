Aseguran que Benjamín Vicuña protagonizó un escándalo en pleno vuelo: "Le hizo flor de quilombo"
En redes sociales, revelaron detalles del tenso episodio que habría vivido el actor con su pareja y aseguraron que ella lo tendría "cortito".
Una versión que comenzó a circular en las redes sociales puso a Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el centro de la atención. Según el relato difundido por un usuario, la pareja habría protagonizado un incómodo episodio durante un viaje entre Buenos Aires y Madrid.
Todo habría comenzado por la ubicación que ambos tenían asignada dentro del avión. De acuerdo con la publicación que instaló el rumor, el actor habría reservado asientos separados para él y su novia, situación que habría generado el enojo de Espasandín antes de abordar.
La situación finalmente habría podido resolverse gracias a la intervención de otra pasajera, quien habría aceptado cambiar su asiento para permitir que Vicuña y Espasandín viajaran juntos. La versión rápidamente comenzó a replicarse en las redes, aunque no trascendió con precisión cuándo habría ocurrido el vuelo.
"Benjamín Vicuña acaba de embarcar de Buenos Aires a Madrid y sacó pasaje con su pareja en asientos separados (no quiso pagar estar juntos). La novia se enculó y le hizo flor de quilombo, las azafatas le pidieron a otra mujer cambiar el lugar para que vayan juntos en la fila 4",escribió el usuario que dio a conocer el supuesto episodio.
Revelaron otro llamativo episodio de Benjamín Vicuña y su novia
Luego de que la primera versión comenzara a circular, Guillermo Barrios respaldó la información y compartió una imagen, además de sumar nuevos detalles sobre lo que presuntamente habría sucedido durante el viaje.
Según relató, otro momento habría tenido lugar mientras el actor y su pareja esperaban para realizar los trámites correspondientes en Migraciones.
"¡Y es verdad! Me llegan imágenes y más detalles: cuando estaban haciendo cola para Migraciones, Benjamín se acercó a un guardia de seguridad y le dijo: 'Yo soy famoso'. Corte a que lo separaron de la fila para que ingrese primero junto a su novia. Me cuentan que ella lo tiene al trote: él iba al baño, ella iba atrás…", reveló.
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