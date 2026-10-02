Aseguran que Benjamín Vicuña protagonizó un escándalo en pleno vuelo: "Le hizo flor de quilombo"

Según relató, otro momento habría tenido lugar mientras el actor y su pareja esperaban para realizar los trámites correspondientes en Migraciones.

"¡Y es verdad! Me llegan imágenes y más detalles: cuando estaban haciendo cola para Migraciones, Benjamín se acercó a un guardia de seguridad y le dijo: 'Yo soy famoso'. Corte a que lo separaron de la fila para que ingrese primero junto a su novia. Me cuentan que ella lo tiene al trote: él iba al baño, ella iba atrás…", reveló.