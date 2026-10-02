Juan Gil Navarro estalló contra el público en plena función de teatro: "Pagar no da el derecho a..."
El actor expresó su enojo y protagonizó una tensa situación luego de una función de Misery. ¿Qué le molestó?
Lo que debía ser el cierre habitual de una función de teatro de Juan Gil Navarro terminó convirtiéndose en un momento inesperado para los espectadores. El actor tomó el micrófono y manifestó su enojo por una conducta que, según explicó, se repite con frecuencia durante las presentaciones teatrales: el uso de celulares en la sala.
Juan Gil Navarro reclamó por el uso de celulares
Una vez terminada la obra, el actor decidió dirigirse directamente a quienes se encontraban entre el público para expresar su malestar por las interrupciones y distracciones que se produjeron durante la función. "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez", comenzó Gil Navarro frente a los espectadores.
Lejos de terminar allí, el protagonista de Misery profundizó su reclamo y dejó en claro que comprar una entrada no significa que puedan ignorarse determinadas pautas dentro de una sala teatral. "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención", expresó visiblemente molesto por lo sucedido.
Finalmente, Gil Navarro aprovechó el momento para realizar un pedido concreto al público y evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse durante las próximas presentaciones. "Así que por favor no tengan solo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias", concluyó. Tras sus palabras, parte de los espectadores respondió con aplausos.
Reacciones en redes sociales al descargo de Juan Gil Navarro
El momento no tardó en trascender la sala y comenzó a circular en las redes sociales, donde el descargo del actor provocó diferentes opiniones.
Mientras algunos usuarios respaldaron su reclamo por el uso de teléfonos durante las funciones, otros cuestionaron la manera en la que decidió dirigirse a los presentes. De esta manera, el episodio protagonizado por Juan Gil Navarro volvió a poner en discusión el comportamiento de los espectadores y el uso de celulares durante una obra de teatro.
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