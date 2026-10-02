Juan Gil Navarro estalló contra el público en plena función de teatro: "Pagar no da el derecho a..."

Juan Gil Navarro reclamó por el uso de celulares

Una vez terminada la obra, el actor decidió dirigirse directamente a quienes se encontraban entre el público para expresar su malestar por las interrupciones y distracciones que se produjeron durante la función. "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez", comenzó Gil Navarro frente a los espectadores.