Carmen Barbieri anunció que no parará de enviar cartas documento: quiénes la recibirán

Alderey acusó a Carmen de "haberse burlado de su dolor" y aseguró que su ex suegra estaba al tanto de todas las infidelidades de su hijo y se mostró dolida por la actitud que ella adoptó luego de la separación. "No me llamó, no me escribió, nada. Realmente esperaba que lo hiciera porque la quiero un montón", dijo.

VIDEO El enojo de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri

Barbieri no se quedó callada y decidió responderle en su programa para responderle con todo. "Ella sabe muy bien que no me meto en la vida ni en las relaciones de mi hijo. Es raro que haya dicho eso. También sabe que transformo el dolor en humor, es mi forma de ser y de trabajar", dijo.

Y agregó: "A ella no le gusta que hagamos humor porque dice que sufrió mucho. Está bien. Es cierto eso pero nosotros vivimos de eso: del humor. Nosotros hace años que trabajamos de esto. Mi abuelo, mi papá, Federico y yo. Te puede gustar o no pero vivimos de eso".

Mirando a cámara dijo: "Vivo de esto Sofía, vos no. Vos vivís de otra cosa pero yo necesito trabajar todos los días para llegar a fin de mes", y agregó: "Es una mujer dolida y respeto su dolor pero no me puede decir que tapé nada. Mi hijo es muy hermético y más en sus relaciones de pareja. Cuando Fede se separó de ella, para mi fue un disgusto".