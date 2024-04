Carmen Barbieri apoyó a Guillermo Francella tras sus dichos sobre el gobierno de Javier Milei

En su programa, Barbieri lanzó: “Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura”. Y agregó: “Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune. No me gusta nada que le den a Francella”.

Embed - Carmen Barbieri opinó sobre Guillermo Francella y se terminó peleando con Ricardo Canaletti

“No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella”, aclaró.

Por último, Carmen Barbieri cerró: “Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella”.