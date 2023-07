Carmen Barbieri destrozó en vivo a Estefi Berardi por faltar a su programa

carmen barbieri estefi berardi

Berardi inicia esta tarde un nuevo proyecto televisivo en Telefe, lo cual explicaría el motivo de su ausencia. "Entonces, porque debutás a las cinco, no venís. Ah, muy bien. Está bien. Algún día volverá. Se nota que no me cayó bien", lanzó Carmen.

Luego argumentó que la actitud de la panelista “no me gusta” porque “yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show, si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones".

"No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima”, concluyó la actriz y conductora que seguramente mañana si Berardi se hace presente en el programa le pedirá las explicaciones correspondientes.