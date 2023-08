La furia de Carmen Barbieri con Fede Bal por su positivo de alcoholemia

Indignada, Carmen tomó la palabra y relató la picante charla que tuvo con Bal. “Le pregunté ‘¿qué paso?’. Y él me dijo ‘nada, mamá. Tomé una latita y media de cerveza’”. “Yo le dije que siempre tiene que decirles a los amigos que manejen porque, aunque tome una latita, ya tiene alcohol en el cuerpo”, prosiguió Barbieri.

El reto de Carmen Barbieri a Fede Bal

“¡Cómo gritaba yo! Me encerré en el camarín de Los 8 Escalones y le dije de todo”, asumió la conductora. “Y él me decía ‘mamá, soy un hombre’. Y yo ‘¿sos un hombre? ¡Sos mi hijo! ¡Te dije que no manejes!’”, afirmó Barbieri.

“Salí del camarín loca. Me llevaban los demonios. Me puse nerviosa, como cualquier madre”, asumió. “¡¿No saben cómo gritaba?! Ay, se me pone la piel de gallina. Le dije de todo. No lo insulto. Pero le dije de todo”, repitió. Carmen Barbieri cerró: “Yo le colgué el teléfono, pero antes de cortar le dije ‘¡crecé! Y me fui como loca”.