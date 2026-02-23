Carmiña Masi, la conductora de TV que entra a Gran Hermano Generación Dorada
La participante paraguaya se suma al reality más famoso del mundo y promete darlo todo para llegar a la final.
El ingreso de Carmiña a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibido desde el primer momento. Con 39 años y oriunda de Paraguay, la participante llegó dispuesta a jugar fuerte y demostrar que su personalidad puede convertirse en una de las más destacadas de esta edición.
Antes de entrar al reality, se desempeñaba como conductora y asegura que su vida cambió por completo al animarse al casting. En su presentación aseguró que odia la suciedad, pero no le gusta limpiar.
Además, confesó que le gusta poner nerviosa a la gente y no le importa lo que digan de ella. Dentro de la casa, su objetivo es claro: llegar a la final sin perder su esencia.
Así entró Carmiña Masi a Gran Hermano Generación Dorada
