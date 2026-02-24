El archivo de Eduardo Carrera en su regreso a Gran Hermano: violencia de género en vivo por TV y denuncias

Violencia de género y amenazas: En medio de una discusión en la habitación, Carrera amenazó duramente a su entonces novia. La arrinconó y le gritó: "- NO TE VAYAS DE ACA, PORQUE TE VOY A MATAR". Sus propios compañeros, asustados por la situación, llegaron a compararlo con Carlos Monzón.

Ataques de furia e insultos: En otra recordada secuencia en el patio de la casa, Carrera culpó a su pareja de haberlo empujado a la pileta, reclamándole: "Me tiraste al agua". Fuera de sí, revoleó violentamente una silla por el aire y la agredió verbalmente gritándole "sos una forra de mierda" y acusándola de que "jodés a la vida a todo el mundo".

Amenaza de abandono: En medio de ese mismo ataque de ira junto a la piscina, Eduardo amenazó a los gritos con dirigirse al confesionario para abandonar el juego de forma inmediata: "Me voy a ir a la mierda, vas a ver cómo me voy a ir al confesionario... me voy ahora".