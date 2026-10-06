Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, rompió el silencio sobre la maternidad: "Estoy preparada"

En ese sentido, añadió que el foco estuvo en “Disfrutarnos como pareja, y ahora de mis treinta en adelante es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás ser madre”.

Ante la consulta directa de la conductora sobre si es un plan en pie, Calvagni respondió tajante: “Sí, obvio”. Acto seguido, la empresaria cuestionó la mirada estigmatizante hacia las mujeres que deciden no tener descendencia o postergar la llegada de los chicos. “Lo que pasa es que siento que, si vos no tenés es porque no podés o por algo. No se acepta que quizás no querés o querés decidirlo vos más adelante”, reflexionó con firmeza.

Para dar por cerrado el asunto y disipar cualquier especulación sobre su futuro junto al futbolista, la invitada concluyó la entrevista remarcando la postura unificada de ambos: “Quiero aclarar que sí, queremos ser padres, obvio, pero va a ser en el momento que decidamos nosotros”.