Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, rompió el silencio sobre la maternidad: "Estoy preparada"
La mujer de Nicolás Tagliafico reflexionó sobre la presión social hacia las mujeres para ser madres y contó que ahora sí dará el paso con el jugador.
Durante su reciente paso por la Argentina para acompañar a Nicolás Tagliafico en los compromisos amistosos organizados por la AFA —que incluyeron la despedida de Lionel Messi—, Caro Calvagni estuvo como invitada en "Sería Increíble", la emisión de la plataforma de streaming Olga.
En el ciclo conducido por Nati Jota y Toto Kirzner, la creadora de contenido y empresaria abordó abiertamente la temática del mandato familiar, un interrogante recurrente debido al extenso vínculo afectivo que mantiene con el defensor de la Selección Nacional, con quien inició su relación en 2014 y contrajo matrimonio hace cuatro años.
Frente a las reiteradas preguntas que suele recibir en el ámbito público y privado sobre la llegada de los hijos, la influencer reflexiono sobre la mirada colectiva y manifestó: “Siento que hay mucha presión social con los hijos”.
Caro Calvagni rompió el silencio sobre la maternidad: "Ahora estoy preparada"
En la charla con los conductores, Calvagni profundizó acerca de la exigencia que rodea especialmente al entorno deportivo, donde las parejas suelen formar su núcleo familiar a muy temprana edad. Respecto a esa dinámica particular, la joven analizó: “Todo el tiempo se está pinchando en el por qué. Quizás porque se está acostumbrado a ver que quizás en el fútbol, las familias de los jugadores...”, idea que completó Nati Jota al hacer mención a las maternidades rondando los veinte años y que Kirzner definió como proyectos ensamblados rápidamente.
Frente a esa costumbre imperante en el ambiente del fútbol, la esposa de Tagliafico detalló la manera en que eligió estructurar sus metas a lo largo de los años. “En mi caso siento que divido mi vida por etapas”, sostuvo en primera instancia. A su vez, argumentó las razones por las cuales postergó la búsqueda en el pasado señalando: “Quizás los hijos en un momento no eran mi prioridad como número uno, ponele de mis veinte a los treinta. Como que siento que hice muchas cosas, como que le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja”.
En ese sentido, añadió que el foco estuvo en “Disfrutarnos como pareja, y ahora de mis treinta en adelante es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás ser madre”.
Ante la consulta directa de la conductora sobre si es un plan en pie, Calvagni respondió tajante: “Sí, obvio”. Acto seguido, la empresaria cuestionó la mirada estigmatizante hacia las mujeres que deciden no tener descendencia o postergar la llegada de los chicos. “Lo que pasa es que siento que, si vos no tenés es porque no podés o por algo. No se acepta que quizás no querés o querés decidirlo vos más adelante”, reflexionó con firmeza.
Para dar por cerrado el asunto y disipar cualquier especulación sobre su futuro junto al futbolista, la invitada concluyó la entrevista remarcando la postura unificada de ambos: “Quiero aclarar que sí, queremos ser padres, obvio, pero va a ser en el momento que decidamos nosotros”.
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