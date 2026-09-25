Caro Trippar recibió la noticia que esperaba durante su tratamiento contra el cáncer

Por eso, recibir una confirmación positiva sobre la respuesta al tratamiento representó un momento que había imaginado muchas veces. “No entienden el nivel de felicidad”, manifestó mientras intentaba explicar lo que estaba viviendo.

¿Qué cambios le informaron los médicos?

Durante el video, la influencer también contó algunos de los cambios que le comunicaron durante la consulta. Según explicó, el tumor se achicó y también disminuyeron otras zonas que estaban comprometidas.

“El nivel de felicidad que estoy manejando de que se achicó el tumor de la teta, se achicó, las cosas de acá, los ganglios, no sé, yo no entiendo nada, pero se achicaron cosas y por sobre todo en el hueso”, relató.

Además, hizo referencia a las modificaciones observadas en las zonas óseas comprometidas y explicó que algunas de esas partes presentaban una evolución que los médicos pudieron observar durante el seguimiento. Trippar aclaró que no pretende explicar desde el punto de vista médico los resultados, sino transmitir lo que recibió de los profesionales que acompañan su tratamiento.

De todos modos, fue cuidadosa al remarcar que el proceso todavía continúa y que esta noticia no significa el final del tratamiento. “Esto igual recién arranca”, señaló al compartir la actualización con sus seguidores.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Con respecto a lo que viene, la influencer explicó que la decisión inmediata es continuar con el tratamiento que está realizando debido a la respuesta observada. “La idea es continuar con esto, porque obviamente está funcionando, y más adelante se va viendo si se hace la mastectomía y si se hace rayos y todo el resto, pero por ahora seguimos con esto”, explicó.

De esta manera, dejó en claro que todavía quedan distintas etapas por atravesar y que las decisiones futuras serán evaluadas junto con el equipo médico que lleva adelante su tratamiento. El anuncio significó, de todos modos, un fuerte contraste con la incertidumbre que había acompañado sus primeras publicaciones después de contar públicamente su diagnóstico: “Pensé que nunca iba a llegar este video”

La emoción también apareció cuando Trippar recordó cuánto había esperado poder grabar una actualización de este tipo. “Quería hacer parte de la actualización, que esto es lo mejor. No puedo creer que al fin estoy haciendo este video. Pensé que nunca iba a llegar este video”, reconoció.

Según contó, la noticia llegó incluso antes de lo que imaginaba. Por eso, decidió compartir inmediatamente su alegría con las personas que la acompañaron durante los últimos meses. “Llegó más rápido de lo que me imaginaba. Estoy muy feliz”, expresó antes de despedirse.

Más tarde, también publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que apareció sonriente y haciendo el signo de la victoria con los dedos. “Así voy a estar todo el día de hoy. Ahhhhhhhhhhhhhhhh lpmmmmmm”, escribió.