Graciela Alfano destrozó a Wanda Nara tras su película: "Tomá una clase, por Dios te pido"

Alfano enumeró distintas disciplinas vinculadas con el espectáculo y sostuvo que un artista debería formarse para desempeñarse en ellas: “Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación”, sostuvo durante el programa.

La actriz también cuestionó la forma en que Wanda llegó a participar de diferentes proyectos vinculados con la televisión, la música y ahora el cine. Cuando le preguntaron cómo explicaba que las productoras eligieran a Nara para trabajos de alto perfil, Alfano respondió: “Tendrá conexiones, qué sé yo. Yo laburé, nosotras laburamos, gastamos taco para eso. Ella no gastó taco”.

La comparación con Susana Giménez

El debate tomó todavía más temperatura cuando Alfano decidió incorporar a Susana Giménez a su análisis. En medio de la conversación, sostuvo que Wanda Nara podría convertirse en una eventual sucesora de la histórica conductora, aunque lo hizo acompañando la comparación con una crítica hacia ambas.

“La sucesora de Susana Giménez, porque es nada”, afirmó. La frase provocó la reacción inmediata de los integrantes de Puro Show, que interpretaron el comentario como una crítica simultánea a las dos figuras. Los conductores intentaron defender parte de la trayectoria de Susana Giménez y mencionaron, entre otros aspectos, su experiencia como actriz y su manejo del idioma inglés.

Alfano, sin embargo, mantuvo su postura y cuestionó que esos elementos fueran suficientes para definir la calidad de un espectáculo: “Yo soy ingeniera, qué tiene que ver para el show. Tenés que saber cantar, tenés que saber actuar”, argumentó. También recordó a Raffaella Carrà al referirse a una interpretación realizada por Giménez en el pasado, lo que amplió todavía más el debate en el estudio.