Graciela Alfano destrozó a Wanda Nara tras su película: "Tomá una clase, por Dios te pido"
La actriz fue contundente al opinar sobre el debut cinematográfico de la conductora y cuestionó su preparación para la actuación. También apuntó contra Susana Giménez.
Graciela Alfano protagonizó un fuerte momento televisivo al opinar sobre el debut cinematográfico de Wanda Nara. Invitada a Puro Show, la actriz y modelo observó parte del tráiler de ¿Querés ser mi hijo?, la película que la empresaria estrenará en octubre, y realizó una crítica particularmente dura sobre su desempeño frente a las cámaras.
La producción cinematográfica, protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi, llegará a los cines el 22 de octubre. Sin embargo, antes del estreno, el adelanto ya generó repercusiones en el mundo del espectáculo y Alfano no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su opinión.
Cuando Pampito y Fernanda Iglesias le mostraron el tráiler en vivo, la reacción de la actriz fue inmediata. Durante la emisión de Puro Show, Alfano observó algunas escenas de la película y protagonizó una llamativa reacción: se colocó lentes oscuros, bostezó de manera exagerada y anunció que iba a dormir.
La reacción de Graciela Alfano al tráiler de Wanda Nara
Cuando los conductores le pidieron que explicara qué había pensado después de ver el material, la actriz fue contundente: “No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje?”, lanzó. A partir de allí, Alfano cuestionó diferentes aspectos de la interpretación de Wanda Nara y sostuvo que, a su entender, en las escenas del adelanto se podía advertir una falta de preparación previa. “Todas las escenas están cortadas, y eso se nota porque no tiene preparación. Hacer copetes no es una conducción”, afirmó.
La crítica continuó con una referencia directa a la preparación profesional que, según Alfano, debería tener cualquier persona que quiera desarrollar una carrera artística. Uno de los momentos más fuertes llegó cuando la actriz recomendó directamente a Wanda Nara que se prepare antes de asumir nuevos desafíos relacionados con la actuación. “Tomá una clase, por Dios te pido”, expresó.
Alfano enumeró distintas disciplinas vinculadas con el espectáculo y sostuvo que un artista debería formarse para desempeñarse en ellas: “Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación”, sostuvo durante el programa.
La actriz también cuestionó la forma en que Wanda llegó a participar de diferentes proyectos vinculados con la televisión, la música y ahora el cine. Cuando le preguntaron cómo explicaba que las productoras eligieran a Nara para trabajos de alto perfil, Alfano respondió: “Tendrá conexiones, qué sé yo. Yo laburé, nosotras laburamos, gastamos taco para eso. Ella no gastó taco”.
La comparación con Susana Giménez
El debate tomó todavía más temperatura cuando Alfano decidió incorporar a Susana Giménez a su análisis. En medio de la conversación, sostuvo que Wanda Nara podría convertirse en una eventual sucesora de la histórica conductora, aunque lo hizo acompañando la comparación con una crítica hacia ambas.
“La sucesora de Susana Giménez, porque es nada”, afirmó. La frase provocó la reacción inmediata de los integrantes de Puro Show, que interpretaron el comentario como una crítica simultánea a las dos figuras. Los conductores intentaron defender parte de la trayectoria de Susana Giménez y mencionaron, entre otros aspectos, su experiencia como actriz y su manejo del idioma inglés.
Alfano, sin embargo, mantuvo su postura y cuestionó que esos elementos fueran suficientes para definir la calidad de un espectáculo: “Yo soy ingeniera, qué tiene que ver para el show. Tenés que saber cantar, tenés que saber actuar”, argumentó. También recordó a Raffaella Carrà al referirse a una interpretación realizada por Giménez en el pasado, lo que amplió todavía más el debate en el estudio.
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