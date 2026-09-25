Luck Ra mostró los mensajes que Tiago PZK le mandaba tras su separación de La Joaqui
El cantante cordobés contó cómo fue su vínculo con su par y reveló las palabras de apoyo que recibió del artista cuando terminó su relación con la artista.
La relación entre Luck Ra, Tiago PZK y La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de las declaraciones del cantante cordobés, quien decidió contar públicamente algunos detalles de la amistad que mantenía con Tiago y cómo vivió la situación luego de su separación de la artista.
En una charla con el streamer Coscu, recordó el vínculo cercano que tenía y aseguró que el cantante había sido una de las pocas personas con las que había hablado cuando terminó su relación. Sus declaraciones se produjeron después de que surgieran versiones que ponían en duda la cercanía entre ambos artistas. La situación tomó otra dimensión cuando Tiago confirmó su romance con Joaquina.
Para Luck Ra, el comienzo de esa relación estuvo atravesado por una situación que le resultó difícil de procesar, especialmente porque, según contó, Tiago había conocido de primera mano el momento que atravesaba después de la ruptura.
¿Qué dijo Luck Ra sobre su amistad con Tiago PZK?
Durante la conversación, el cordobés se refirió directamente a las versiones que indicaban que su relación con Tiago no había sido tan cercana como parecía. El cantante fue contundente al explicar qué entendía por amistad y recordó distintos momentos compartidos con quien consideraba su amigo.
“Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso”, sostuvo al reconstruir cómo comenzó a circular la versión sobre el supuesto distanciamiento. Luego enumeró algunas situaciones que, para él, demostraban que existía un vínculo genuino.
“Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda”, relató Luck Ra. Y agregó: “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”.
La explicación estuvo vinculada con una situación que, según su relato, se volvió todavía más compleja después de su separación de La Joaqui.
Tiago PZK fue una de las personas que acompañó a Luck Ra
Luck Ra contó que cuando terminó su relación con La Joaqui no habló con demasiadas personas sobre lo ocurrido. Entre quienes conocían la situación estaban Lit Killah y Tiago PZK. “Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, aseguró el cordobés.
El artista recordó incluso que se enteró públicamente de la separación mientras estaba en Estados Unidos. “Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué”, explicó.
Ese episodio fue, según su relato, uno de los momentos que terminaron complicando todavía más su situación personal. Pero lo que más llamó la atención fueron los mensajes privados que Luck Ra decidió revelar durante la charla.
Los mensajes que Tiago PZK le enviaba después de la ruptura
En un momento de la conversación, contó que había intentado contenerlo durante el período posterior a la separación. El cantante cordobés recordó que recibía mensajes afectuosos en los que su entonces amigo intentaba llevarle tranquilidad y transmitirle que podía superar el momento que estaba atravesando.
“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató.
Para Luck Ra, aquellas palabras tenían un valor especial porque provenían de alguien a quien consideraba cercano y que conocía la situación desde adentro. Sin embargo, el posterior romance entre Tiago PZK y La Joaqui modificó la manera en la que el cantante cordobés recordó aquellos mensajes.
“Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, reconoció. La molestia de Luck Ra ya había quedado expresada públicamente cuando se refirió a Tiago PZK como “traidor” y explicó parte del contexto que había detrás de esa definición. “Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda”, sostuvo.
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