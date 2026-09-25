Luck Ra mostró los mensajes que Tiago PZK le mandaba tras su separación de La Joaqui

“Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda”, relató Luck Ra. Y agregó: “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”.

La explicación estuvo vinculada con una situación que, según su relato, se volvió todavía más compleja después de su separación de La Joaqui.

Luck Ra y La Joaqui, cuando aún eran pareja.

Tiago PZK fue una de las personas que acompañó a Luck Ra

Luck Ra contó que cuando terminó su relación con La Joaqui no habló con demasiadas personas sobre lo ocurrido. Entre quienes conocían la situación estaban Lit Killah y Tiago PZK. “Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, aseguró el cordobés.

El artista recordó incluso que se enteró públicamente de la separación mientras estaba en Estados Unidos. “Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué”, explicó.

Ese episodio fue, según su relato, uno de los momentos que terminaron complicando todavía más su situación personal. Pero lo que más llamó la atención fueron los mensajes privados que Luck Ra decidió revelar durante la charla.

Los mensajes que Tiago PZK le enviaba después de la ruptura

En un momento de la conversación, contó que había intentado contenerlo durante el período posterior a la separación. El cantante cordobés recordó que recibía mensajes afectuosos en los que su entonces amigo intentaba llevarle tranquilidad y transmitirle que podía superar el momento que estaba atravesando.

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató.

Para Luck Ra, aquellas palabras tenían un valor especial porque provenían de alguien a quien consideraba cercano y que conocía la situación desde adentro. Sin embargo, el posterior romance entre Tiago PZK y La Joaqui modificó la manera en la que el cantante cordobés recordó aquellos mensajes.

“Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, reconoció. La molestia de Luck Ra ya había quedado expresada públicamente cuando se refirió a Tiago PZK como “traidor” y explicó parte del contexto que había detrás de esa definición. “Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda”, sostuvo.