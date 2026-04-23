Catalina Gorostidi acusó a Rodrigo De Paul de enviar mensajes: "Todo el mundo lo sabe"
La ex participante de Gran Hermano lanzó fuertes declaraciones en un streaming y aseguró que el futbolista enviaría mensajes a otras mujeres.
La polémica volvió a rodear a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel luego de que Catalina Gorostidi realizara explosivas declaraciones en un ciclo de streaming. En ese contexto, la ex participante de Gran Hermano sostuvo que el mediocampista de la Selección argentina estaría manteniendo conversaciones con otras mujeres a espaldas de la cantante. Según relató, la información le llegó a través de su círculo cercano y aseguró que existirían pruebas que respaldarían sus dichos.
“Sé de primera mano que manda mensajes. Hay capturas”, lanzó Gorostidi, generando un fuerte revuelo tanto en el programa como en redes sociales. Pero no se quedó ahí. También hizo referencia al pasado sentimental de la artista, al comparar la situación con la relación que Tini tuvo con Sebastián Yatra, insinuando una supuesta contradicción en medio del escándalo.
A pesar de la contundencia de sus palabras, lo cierto es que hasta el momento no se difundieron pruebas concretas que respalden la acusación. Incluso, dentro del propio streaming, otros participantes marcaron que no podían confirmar esa versión.
Como era de esperarse, el tema explotó en redes sociales, donde muchos usuarios pusieron en duda la veracidad de la denuncia y reclamaron evidencias antes de dar por cierta la historia. Por ahora, ni De Paul ni Tini Stoessel se pronunciaron públicamente sobre estas versiones, que por el momento se mantienen en el terreno de los rumores mediáticos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario