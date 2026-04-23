Catalina Gorostidi acusó a Rodrigo De Paul de enviar mensajes: "Todo el mundo lo sabe"

La polémica volvió a rodear a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel luego de que Catalina Gorostidi realizara explosivas declaraciones en un ciclo de streaming. En ese contexto, la ex participante de Gran Hermano sostuvo que el mediocampista de la Selección argentina estaría manteniendo conversaciones con otras mujeres a espaldas de la cantante. Según relató, la información le llegó a través de su círculo cercano y aseguró que existirían pruebas que respaldarían sus dichos.