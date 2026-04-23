Solange Abraham volvió a Gran Hermano y se desató un conflicto en la casa más famosa: qué pasó
Luego de su paso por un reality de México, Solange volvió a GH para abrir guerra en contra de sus compañeras. Conocé todo lo que pasó entre ellas.
La vuelta de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no ha sido precisamente pacífica. En apenas unas horas de reincorporarse a la convivencia, la participante se convirtió en el eje de una disputa de alta intensidad que comenzó en el dormitorio femenino y terminó por contaminar el clima general del reality.
El roce se originó por la reubicación de los espacios de descanso. Daniela De Lucía ya había manifestado su incomodidad al solicitar un cambio de lugar para evitar la proximidad con Sol. Sin embargo, la tensión estalló cuando Abraham notó que su cama carecía de ropa blanca y, lo más grave para ella, que una fotografía personal había desaparecido de su sitio original.
La reacción de Solange fue inmediata y mordaz. Al notar la ausencia de su objeto personal, increpó al grupo: “¿Por qué me sacaste la foto? Eso es robo”. Acto seguido, apeló a la ironía para desestimar la actitud de sus compañeras: “'Ay, mi estrategia de juego es sacar la foto de Sol'. Chicas dale, somos grandes, a ver si se ponen las pilas”.
Mientras Yipio intentaba bajarle el tono al reclamo tildándolo de una búsqueda de "show", Abraham arremetió contra Daniela con una crítica directa a su perfil dentro del programa: “No, no tenés, claramente. Sos la más aburrida de la casa… A mí me da igual la cama, ¿vos te pensás que yo vengo a pelear con vos una cama? Lo que me preocupa es que no tengo mi foto, y Danelik dice que fueron ustedes, se las voy a firmar para que me tengan de recuerdo, fracasadas”.
El enfrentamiento escaló hacia una serie de provocaciones gestuales y verbales. Yipio, molesta por la insistencia del reclamo, respondió con dureza: “La cambiamos de pared, ¿tanto escándalo por cambiar la foto de pared? Jodete, manejate, ponete en cuatro y buscala”. Por su parte, Daniela sugirió que todo podría tratarse de una puesta en escena orquestada por Solange y Danelik: “Lo que yo estimo es que Danelik y ella están armando un juego de que le hicimos desaparecer la foto para hablar de esto”.
Finalmente, el objeto fue hallado detrás de la cama, pero el hallazgo no trajo la paz. La participante regresada de México fue fustigada por De Lucía, quien la acusó de victimizarse: “Vos siempre víctima, ‘yo soy jugadora, esto es un juego, tengo la mejor estrategia del mundo, hice el master Gran Hermano’. Esto es ella, volvió de México subida a un pony invisible, ahora está haciendo burla porque es lo único que sabe hacer. Si ustedes eligen esto, yo me voy feliz por la puerta dorada”.
Una placa multitudinaria y el futuro del juego
Este clima de hostilidad se vio reflejado en la conformación de una placa de nominados sumamente amplia y fragmentada. Solange Abraham (por una sanción previa) y Tamara Paganini (fulminada por Manuel Ibero) encabezan una lista de la que también forman parte:
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Franco Zunino
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Yipio
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Eduardo Carrera
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Daniela De Lucía
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Yanina Zilli
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Danelik Galazán
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Brian Sarmiento
Al tratarse de una voto negativo, el público tendrá la última palabra para decidir quién abandona la casa. La definición comenzará a vislumbrarse tras la cena de nominados este jueves 23, culminando en la gala de eliminación el próximo lunes 27 de abril.
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