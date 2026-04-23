Solange Abraham volvió a Gran Hermano y se desató un conflicto en la casa más famosa: qué pasó

El enfrentamiento escaló hacia una serie de provocaciones gestuales y verbales. Yipio, molesta por la insistencia del reclamo, respondió con dureza: “La cambiamos de pared, ¿tanto escándalo por cambiar la foto de pared? Jodete, manejate, ponete en cuatro y buscala”. Por su parte, Daniela sugirió que todo podría tratarse de una puesta en escena orquestada por Solange y Danelik: “Lo que yo estimo es que Danelik y ella están armando un juego de que le hicimos desaparecer la foto para hablar de esto”.

Finalmente, el objeto fue hallado detrás de la cama, pero el hallazgo no trajo la paz. La participante regresada de México fue fustigada por De Lucía, quien la acusó de victimizarse: “Vos siempre víctima, ‘yo soy jugadora, esto es un juego, tengo la mejor estrategia del mundo, hice el master Gran Hermano’. Esto es ella, volvió de México subida a un pony invisible, ahora está haciendo burla porque es lo único que sabe hacer. Si ustedes eligen esto, yo me voy feliz por la puerta dorada”.

Una placa multitudinaria y el futuro del juego

Este clima de hostilidad se vio reflejado en la conformación de una placa de nominados sumamente amplia y fragmentada. Solange Abraham (por una sanción previa) y Tamara Paganini (fulminada por Manuel Ibero) encabezan una lista de la que también forman parte:

Franco Zunino

Yipio

Eduardo Carrera

Daniela De Lucía

Yanina Zilli

Danelik Galazán

Brian Sarmiento

Al tratarse de una voto negativo, el público tendrá la última palabra para decidir quién abandona la casa. La definición comenzará a vislumbrarse tras la cena de nominados este jueves 23, culminando en la gala de eliminación el próximo lunes 27 de abril.