Charly García fue operado tras una cirugía renal: qué dice el parte médico oficial

El parte médico oficial sobre la salud de Charly García

COMUNICADO CHARLY GARCIA

Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento.

Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento.

Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre.

instituto del diagnostico

En qué consiste la nefrectomía parcial, la cirugía que le practicaron a Charly García

En cuanto a los detalles médicos, trascendió que el procedimiento realizado fue una nefrectomía parcial, una cirugía de alta precisión que consiste en la extracción de una porción del riñón afectado, preservando el resto del órgano. Este tipo de intervención se elige, siempre que las condiciones lo permitan, con el objetivo de conservar la mayor cantidad posible de tejido sano y mantener la función renal.

A diferencia de una nefrectomía radical -en la que se extirpa el riñón completo-, este abordaje busca minimizar el impacto en el organismo a largo plazo. Entre sus principales beneficios se encuentran la preservación de la capacidad de filtrado de la sangre, la reducción del riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica y el mantenimiento del equilibrio interno del cuerpo, incluyendo la regulación de la presión arterial y los electrolitos.

El proceso de recuperación, en estos casos, suele incluir controles y cuidados específicos para asegurar que el tejido restante funcione correctamente. Si la evolución es favorable, como ocurre en este caso, el paciente puede retomar progresivamente su vida habitual sin necesidad de tratamientos permanentes.