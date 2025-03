Catalina Gorostidi publicó una foto de Luz como parte de su campaña para que sea eliminada este domingo de Gran Hermano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlwaysDreamy_OK/status/1906038592280952964&partner=&hide_thread=false furia al menos armó ella la placa, cata entro con una placa ya armada sabiendo quienes están complicados y aun asi se cree gran jugadora por dar info para que vayan contra una piba que no le hizo nada... patética.

BATI AL 9009 #GranHermano pic.twitter.com/Ry7Cx89wlG — (@AlwaysDreamy_OK) March 29, 2025

La ex participante de la temporada anterior, ya había mencionado en el streaming y en conversaciones con algunos de sus compañeros que le gustaba realizar acciones para “marcar” a quienes quería fuera del juego. Aunque no especificó cuáles eran esas estrategias, esta primera movida dejó en evidencia su táctica de señalar a un jugador de manera directa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mxxcol/status/1906062694366531848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1906062694366531848%7Ctwgr%5E9e60c7143510284c01b335153b34130d6da9f722%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1559722496268549135.ampproject.net%2F2502242315000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Catalina: Mi objetivo no es chuparle el orto a Tato, menos con lo aburrido que es. Me rajo un tiro.

GH: MIRA SI SE ENAMORA DE VOS



Nonoo lo obsesionados que están en la producción para que santiago caiga en eso wtf [BATI AL 9009] #GranHermano pic.twitter.com/cHFMWKDA4V — . (@mxxcol) March 29, 2025

Además, Catalina no ocultó su antipatía hacia Santiago, dejando en claro que no tiene intenciones de acercarse a él. “Mi objetivo no es chuparle el orto a Tato, menos con lo aburrido que es. Me rajo un tiro”, comentó en una charla con Ulises, Selva y otros compañeros, reafirmando su postura en el juego.

Quiénes son los nominados de esta semana: uno de ellos abandonará el juego