Cine y streaming: los estrenos destacados de películas y series para esta semana
Esta semana, del 8 al 12 de junio, se estrenan distintas producciones que son ideales para disfrutar. Los detalles.
Este 2026 las películas y series están conquistando el streaming, así como las pantallas del cine. De hecho, esta semana que va del 8 al 12 de junio llegarán nuevas producciones para poder disfrutar y para los fanáticos de todos los gustos.
Pasando por el romance, la comedia y hasta el romantasy, esta semana será ideal para aprovechar las nuevas historias que llegan. Te las presentamos una por una.
Los estrenos destacados de la semana
10 de junio:
Este miércoles llegan dos producciones que darán mucho de qué hablar.
- Every year after:
Dónde verla: Prime Video
Sinopsis oficial: En Barry’s Bay, a lo largo de seis años y una semana, Cada año que pasé contigo retrata un romance nostálgico sobre primeros amores y decisiones que dejan huella. Basada en la novela bestseller Every Summer After de Carley Fortune, 16 semanas en la lista del New York Times.
Tráiler oficial:
- The Rookie (final temporada 8)
Dónde verla: Universal +
Sinopsis oficial: The Rookie llega al final de su apasionante octava temporada con una auténtica montaña rusa de emociones. El episodio 18, titulado “The Bandit” (“El bandido”) se estrenará el 10 de junio en exclusiva por Universal+ y promete combinar secuencias de alta adrenalina con momentos de profundo romanticismo.
Tráiler oficial:
11 de junio:
- Las 100 noches del deseo
Dónde verla: cines
Sinopsis oficial: ¿Qué pasa cuando las historias son la única forma de sobrevivir? Esta es la pregunta que existe en el corazón de "Las 100 noches del deseo", la nueva fantasía romántica que llega a nuestros cines con un elenco que combina prestigio actoral y fenómenos virales de la cultura pop contemporánea. Dirigida por Julia Jackman y basada en la novela "Las 100 noches de Hero" de Isabel Greenberg, la película transporta al público a un mundo de fantasía histórica donde Cherry (interpretada por Maika Monroe), una joven esposa atrapada en un matrimonio sin amor, y Hero (Emma Corrin), su devota doncella, ven su frágil equilibrio destruido cuando un carismático visitante llamado Manfred (Nicholas Galitzine) llega al remoto castillo donde habitan.
Tráiler oficial:
Lo que llega en junio
Aún así, pese a que estos tres estrenos son los más esperados por los fanáticos, hay que destacar que no serán los únicos que llamarán la atención en junio. Así serán las próximas semanas del mes.
17 de junio:
- Your fault: London
Dónde verla: Prime Video
Sinopsis oficial: Nick y Noah vuelven más enamorados y decididos a luchar por su relación, pero sus vidas toman rumbos distintos. Mientras Noah inicia una nueva etapa en Oxford, Nick enfrenta la presión y las responsabilidades de su trabajo, poniendo a prueba su historia juntos.
Tráiler oficial:
21 de junio
- House of the dragon (temporada 3)
Dónde verla: HBO Max
Sinopsis oficial: Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.
Tráiler oficial:
25 de junio
- The Bear (temporada final)
Dónde verla: Disney +
Sinopsis oficial: La quinta y última temporada de El Oso retoma la historia la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie y Natalie “Sugar” (Abby Elliott) descubren que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.
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