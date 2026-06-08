Cine y streaming: los estrenos destacados de películas y series para esta semana

Tráiler oficial:

Embed - Every Year After - Official Trailer | Prime Video

- The Rookie (final temporada 8)

Dónde verla: Universal +

Sinopsis oficial: The Rookie llega al final de su apasionante octava temporada con una auténtica montaña rusa de emociones. El episodio 18, titulado “The Bandit” (“El bandido”) se estrenará el 10 de junio en exclusiva por Universal+ y promete combinar secuencias de alta adrenalina con momentos de profundo romanticismo.

Tráiler oficial:

Embed - THE ROOKIE Season 8 (2026) - Oficial Trailer HD

11 de junio:

- Las 100 noches del deseo

Dónde verla: cines

Sinopsis oficial: ¿Qué pasa cuando las historias son la única forma de sobrevivir? Esta es la pregunta que existe en el corazón de "Las 100 noches del deseo", la nueva fantasía romántica que llega a nuestros cines con un elenco que combina prestigio actoral y fenómenos virales de la cultura pop contemporánea. Dirigida por Julia Jackman y basada en la novela "Las 100 noches de Hero" de Isabel Greenberg, la película transporta al público a un mundo de fantasía histórica donde Cherry (interpretada por Maika Monroe), una joven esposa atrapada en un matrimonio sin amor, y Hero (Emma Corrin), su devota doncella, ven su frágil equilibrio destruido cuando un carismático visitante llamado Manfred (Nicholas Galitzine) llega al remoto castillo donde habitan.

Tráiler oficial:

Embed - Las 100 Noches del deseo (100 NIGHTS OF HERO) - Trailer Ofiical

Lo que llega en junio

Aún así, pese a que estos tres estrenos son los más esperados por los fanáticos, hay que destacar que no serán los únicos que llamarán la atención en junio. Así serán las próximas semanas del mes.

17 de junio:

- Your fault: London

Dónde verla: Prime Video

Sinopsis oficial: Nick y Noah vuelven más enamorados y decididos a luchar por su relación, pero sus vidas toman rumbos distintos. Mientras Noah inicia una nueva etapa en Oxford, Nick enfrenta la presión y las responsabilidades de su trabajo, poniendo a prueba su historia juntos.

Tráiler oficial:

Embed - Your Fault: London - Official Trailer | Prime Video

21 de junio

- House of the dragon (temporada 3)

Dónde verla: HBO Max

Sinopsis oficial: Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Tráiler oficial:

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Teaser Tráiler Oficial en Español | HBO Max

25 de junio

- The Bear (temporada final)

Dónde verla: Disney +

Sinopsis oficial: La quinta y última temporada de El Oso retoma la historia la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie y Natalie “Sugar” (Abby Elliott) descubren que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.