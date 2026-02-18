Catherine Fulop y Ova Sabatini ya están en Roma para estar junto a Oriana Sabatini en la previa a su parto
La pareja viajó para acompañar a la cantante en la etapa final de su embarazo y la postal del emotivo reencuentro en el aeropuerto no tardó en viralizarse.
La espera por la llegada del bebé moviliza a todo el entorno familiar. Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Roma para acompañar a su hija, Oriana Sabatini, en la etapa final de su primer embarazo junto a Paulo Dybala.
La llegada se produjo en el aeropuerto de Fiumicino, donde se concretó un emotivo reencuentro que fue retratado en una imagen rápidamente difundida en redes sociales. En la foto se observa a Oriana, con ropa cómoda que deja ver su panza, abrazando a su papá y su hermana, en una escena atravesada por la emoción y el significado del momento que atraviesan.
Fue la propia actriz quien publicó la postal junto a un mensaje que enterneció a sus seguidores: “Ya con nuestra bebita”. La frase se viralizó y reflejó la alegría que vive la familia en la recta final del embarazo, cuyo nacimiento está previsto para el 11 de marzo, fecha que además coincide con el cumpleaños de la actriz.
El viaje había sido planificado con anticipación para que todos pudieran estar presentes en este momento tan especial. Oriana y Paulo Dybala eligieron que su hija nazca en Roma, ciudad donde residen desde hace tiempo, por lo que la presencia de Catherine y Ova resulta clave para acompañarla de cerca.
Durante los últimos meses, Fulop manifestó en distintas oportunidades su entusiasmo por convertirse en abuela, confesando la ansiedad y felicidad que le genera esta nueva etapa. Incluso contó que junto a Ova reorganizaron sus actividades para poder viajar cuando llegara el momento indicado.
Con sus padres ya instalados en Italia, la cantante atraviesa los días previos al parto rodeada de contención y cariño. Para la pareja, este viaje representa mucho más que una visita familiar: es estar presentes en el inicio de una nueva generación, un deseo que ambos esperaban con enorme ilusión.
