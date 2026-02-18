Catherine Fulop y Ova Sabatini ya están en Roma para estar junto a Oriana Sabatini en la previa a su parto

La llegada se produjo en el aeropuerto de Fiumicino, donde se concretó un emotivo reencuentro que fue retratado en una imagen rápidamente difundida en redes sociales. En la foto se observa a Oriana, con ropa cómoda que deja ver su panza, abrazando a su papá y su hermana, en una escena atravesada por la emoción y el significado del momento que atraviesan.