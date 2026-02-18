Evaluna y sus hijas sorprendieron a Ricardo Montaner: la visita en Argentina que enterneció a todos
La cantante decidió acompañar a su familia en los recitales que su papá dará en Buenos Aires y la alegría del intérprete de "Castillo azul" fue total.
Con la intención de acompañarlo en un momento clave de su carrera, Evaluna Montaner llegó de sorpresa a la Argentina junto a sus hijas Indigo y Amaranto para reencontrarse con su papá, Ricardo Montaner, antes de sus shows en el Movistar Arena.
A través de un video publicado en Instagram, la joven registró el instante en que su papá descubrió la sorpresa y expresó: "28 años viéndote en concierto. No me podía perder esteeee. Te amo" mientras de fondo sonaba uno los temas interpretado por ella, "Rollitos de papel" y con el que se volvió a presentar como solista.
En las imágenes se lo ve al cantante descansando en el patio cuando al verlas queda completamente impactado. Luego, él mismo reaccionó al posteo de su princesa y escribió: "¿Cómo me hacen esto?… me volví loco de amor abrazándote… abrazándolos. Ayyyy cuánto los amo…"
Este encuentro y previa a su presentación tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que sus nietas lo vean sobre un escenario. La emoción del artista fue inmediata al saber que toda su familia estará presente en un momento tan importante, ya que si hay algo que los Montaner profesan es la unión familiar del clan.
Más tarde, Montaner también hizo uso de sus redes sociales subió su propio video del reencuentro y escribió: "El amor infinito hace cosas como esta. #Indigo y #Amaranto llegaron a Buenos Aires y van a verme por primera vez en un concierto. Yo no puedo más de tanta emoción“.
Evaluna Montaner afianza su camino de solista con "Rollitos de papel"
Evaluna Montaner presentó “Rollitos de papel”, una canción íntima sobre un amor que cuida y da paz, con sonido cálido y espíritu de refugio emocional que reafirma su camino solista. Con guitarras suaves y percusión delicada, la canción narra la historia de una mujer que, al dejar de correr, descubre que el amor verdadero la alcanza.
