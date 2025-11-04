Oriana Sabatini deslizó una pista sobre cómo podría llamarse su hija con Paulo Dybala

Más allá del tema de la maternidad, Oriana también protagonizó un momento divertido cuando sonó en el estudio la música de Harry Potter. “¡Ay no me pongas esa música que la semana que viene conozco a Draco Malfoy en vivo!”, exclamó, refiriéndose a su inminente viaje para ver en Broadway a Tom Felton, el actor que dio vida al personaje. “Lo voy a ver en la fila cinco, que va a interpretar de nuevo a Draco porque él ya es padre en la obra”, añadió, dejando ver su costado más fanático y entusiasta.

