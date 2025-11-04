Oriana Sabatini deslizó una pista sobre cómo podría llamarse su hija con Paulo Dybala
La intérprete dejó escapar un detalle que reavivó las teorías sobre el nombre de la beba en camino. La pareja todavía juega al misterio.
Desde que Paulo Dybala y Oriana Sabatini revelaron en septiembre que se preparan para ser padres por primera vez, el mundo del espectáculo vive pendiente de ellos. La confirmación de la llegada de su primera hija causó furor entre fanáticos, amigos y familiares, multiplicando las muestras de afecto y las conjeturas en redes.
En medio de un momento de plena transformación, emociones nuevas y descubrimientos constantes, Oriana volvió a generar revuelo al dejar entrever una pista sobre cómo podría llamarse su futura hija. La artista fue parte este martes de Sería increíble en Olga, el programa liderado por Nati Jota, Damián Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, con Carla Quedo en el panel.
En ese marco, Nati lanzó la pregunta que todos esperaban: “¿Puedo hacer otra pregunta? Vos no dijiste el nombre todavía, ¿lo vas a hacer?”. Entre risas y con algo de suspenso, Oriana fue clara: “No lo voy a decir, ¡nadie lo sabe!”.
El interés creció cuando Nati recordó: “Habías dicho que era por un personaje, o en honor a alguien…”. Carla intervino enseguida: “Yo te lo adiviné, ¿te acordás? Me tiraste la pista y lo hice”. Oriana confirmó: “Sí, es verdad”.
Luego explicó el origen de su elección: “Es de una película que vi a los 15 años y dije: ‘Si tengo una hija se va a llamar así’. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé: ‘¡Se tiene que llamar así!’”. Con esa revelación, sin decirlo directamente, la cantante desató especulaciones tanto entre sus seguidores como en la mesa del programa.
Más allá del tema de la maternidad, Oriana también protagonizó un momento divertido cuando sonó en el estudio la música de Harry Potter. “¡Ay no me pongas esa música que la semana que viene conozco a Draco Malfoy en vivo!”, exclamó, refiriéndose a su inminente viaje para ver en Broadway a Tom Felton, el actor que dio vida al personaje. “Lo voy a ver en la fila cinco, que va a interpretar de nuevo a Draco porque él ya es padre en la obra”, añadió, dejando ver su costado más fanático y entusiasta.
