Rodrigo Lussich reveló un inesperado diagnóstico tras volver de vacaciones: “Descubrí que soy..."

Las consecuencias en su salud

El periodista también reflexionó sobre cómo la falta de controles médicos pudo haber influido en su estado actual. “Después también pasaron cosas por no haber diagnosticado a tiempo. Pero resultó ser que ahora ya está más notorio con los años, por esto que me agito tanto”, admitió.

Además, explicó que los nervios y la exigencia laboral también influyen en su bienestar físico. “Ayer todo el comienzo del programa fue una cosa terrible. Hoy estoy un poquito mejor. También juegan los nervios”.

Finalmente, Lussich aseguró que tomará cartas en el asunto y realizará una consulta especializada para obtener un diagnóstico preciso. Según contó con humor, visitará a un neumonólogo “porque aparte pago que pago una fortuna de una prepaga, que no la uso”.

De esta manera, el conductor decidió priorizar su bienestar y comenzar una etapa de mayor control médico, atento a las señales que su propio cuerpo viene manifestando.