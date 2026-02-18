Rodrigo Lussich reveló un inesperado diagnóstico tras volver de vacaciones: “Descubrí que soy..."
El conductor contó al aire que, luego de regresar de su viaje por Europa, recibió una advertencia familiar que lo llevó a replantearse su salud.
Tras su regreso de unas vacaciones por Europa, Rodrigo Lussich volvió a la conducción de Intrusos con una confesión personal que sorprendió a sus compañeros y a la audiencia. El periodista reveló que recientemente descubrió un posible problema respiratorio que podría acompañarlo desde hace tiempo.
Durante el programa, el conductor explicó que todo surgió a partir de una conversación familiar. “Descubrí por una tía mía Mirta que soy asmático”, reveló el conductor de Intrusos.
Según contó, fue ella quien lo impulsó a prestarle atención a ciertos síntomas que había ignorado durante años. “Ella me dijo que yo me tengo que hacer ver”, continuó.
Lussich profundizó sobre los antecedentes familiares y reconoció que nunca había recibido un diagnóstico formal debido a su crianza. “Tengo todos mis antecedentes de familia. Y yo siempre lo evadí porque nunca tuve un diagnóstico. Como los hippies (de mis papás) no me ll
evaban al médico, yo no tenía un diagnóstico”.
Las consecuencias en su salud
El periodista también reflexionó sobre cómo la falta de controles médicos pudo haber influido en su estado actual. “Después también pasaron cosas por no haber diagnosticado a tiempo. Pero resultó ser que ahora ya está más notorio con los años, por esto que me agito tanto”, admitió.
Además, explicó que los nervios y la exigencia laboral también influyen en su bienestar físico. “Ayer todo el comienzo del programa fue una cosa terrible. Hoy estoy un poquito mejor. También juegan los nervios”.
Finalmente, Lussich aseguró que tomará cartas en el asunto y realizará una consulta especializada para obtener un diagnóstico preciso. Según contó con humor, visitará a un neumonólogo “porque aparte pago que pago una fortuna de una prepaga, que no la uso”.
De esta manera, el conductor decidió priorizar su bienestar y comenzar una etapa de mayor control médico, atento a las señales que su propio cuerpo viene manifestando.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario