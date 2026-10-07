Cautiva superó el medio millón de espectadores

La ficción centra su argumento en el vertiginoso recorrido de Clara, personaje interpretado por Carolina Kopelioff, una muchacha que decide ingresar a un convento de clausura sin sospechar el calvario que le espera. Dentro del recinto sagrado, la madre superiora Cecilia, personificada por Lorena Vega, aplica un régimen despótico donde el abuso de poder y la crueldad marcan el pulso cotidiano. Quince años después de su ingreso, la protagonista consigue huir de la institución y emprende una dura etapa de reconstrucción personal con la intención de conseguir justicia.