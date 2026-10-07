Cautiva superó el medio millón de espectadores
La serie, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega que está basada en una historia real es un éxito en la plataforma. Los detalles.
A tan solo un mes de su esperado estreno en el catálogo de Flow, "Cautiva" se consolidó como un verdadero fenómeno de audiencia al superar el medio millón de espectadores en la plataforma. La producción original desarrollada en conjunto por TNT y Flow logró trepar hasta el primer puesto del ranking del contenido On Demand más consumido, impulsada por una trama impactante y un destacado elenco encabezado por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.
La ficción centra su argumento en el vertiginoso recorrido de Clara, personaje interpretado por Carolina Kopelioff, una muchacha que decide ingresar a un convento de clausura sin sospechar el calvario que le espera. Dentro del recinto sagrado, la madre superiora Cecilia, personificada por Lorena Vega, aplica un régimen despótico donde el abuso de poder y la crueldad marcan el pulso cotidiano. Quince años después de su ingreso, la protagonista consigue huir de la institución y emprende una dura etapa de reconstrucción personal con la intención de conseguir justicia.
Un choque entre dos épocas y la realización detrás de un fenómeno televisivo
El atractivo fundamental de la tira radica en el contrapunto geográfico y temporal: ambientada en pleno siglo XXI, contrapone la vida moderna con rituales e imposiciones que parecen extraídos de la época medieval. De este modo, el claustro queda expuesto como un microcosmos hermético y perturbador que desarma las concepciones habituales en torno a la devoción religiosa.
La dirección general del proyecto estuvo dividida entre Paula Hernández y Jazmín Stuart, quienes enfocaron la narrativa a partir de las sensaciones de los personajes principales. Por su parte, la elaboración de los guiones fue responsabilidad de la propia Hernández junto a Leonel D'Agostino y Pablo Lago, acompañados por la producción de Aleph Cine y el trabajo ejecutivo de Victoria Aizenstat y Mauro Guevara.
El reparto artístico reúne a talentos consagrados como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, sumando además las apariciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski. La serie "Cautiva" se encuentra disponible completa dentro de Flow.
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