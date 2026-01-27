Susana Giménez fue tajante y descartó a la China Suárez para su serie biográfica: "Jamás"

A medida que se ultiman los detalles de la producción que recorrerá su vida y su carrera, Susana Giménez empezó a pronunciarse públicamente sobre el rumbo que tomará la serie y las decisiones clave que se están evaluando detrás de escena. En ese contexto, la conductora sorprendió al referirse sin filtros a los nombres que circulan para encarnarla en la ficción.