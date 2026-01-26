Qué dijo Moria Casán de los rumores de romance entre Sofía Gala y Fito Páez

Fito Paez y Sofia Gala

Cuando fue consultada de manera directa sobre si Sofía Gala está enamorada del cantante rosarino, Moria optó por la cautela y evitó definiciones tajantes. “No sé si está enamorada”, respondió, dejando abierta la interpretación y reforzando la idea de que se trata de un vínculo que solo ellos pueden definir.

Por último, la conductora admitió que el mensaje que Fito Páez publicó en redes sociales la tomó por sorpresa. “Les aseguro que sé lo mismo que ustedes. La foto sí me sorprendió. Hasta ahora todo era chiquito, pero me gustó mucho lo que le puso ella, eso de ‘podés dejar de hacerme bien’”, concluyó. Con esas palabras, Moria Casán aportó su mirada sin alimentar polémicas, mientras el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez sigue siendo objeto de especulación pública.