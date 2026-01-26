Qué dijo Moria Casán de los rumores de romance entre Sofía Gala y Fito Páez
La conductora se refirió en su programa a la relación entre su hija y el músico, destacó el vínculo que los une desde hace años y evitó confirmar si existe un romance.
Moria Casán decidió referirse públicamente a los rumores que se instalaron durante el fin de semana en torno a un posible romance entre su hija, Sofía Gala, y el músico Fito Páez. Fiel a su estilo frontal, la conductora abordó el tema en su programa La mañana de Moria, por eltrece, donde dejó algunas definiciones claras, aunque evitó confirmar si la relación trasciende el plano de la amistad.
La diva explicó que el vínculo entre la actriz y el cantante no es nuevo y que se trata de una relación construida a lo largo de los años. En ese contexto, remarcó una frase que rápidamente se replicó en redes sociales y portales de espectáculos: “Lo que puedo decir es que se aman. Se respetan, se quieren y tienen una amistad de hace añares”. Con esas palabras, puso el foco en el afecto y la cercanía que existe entre ambos, sin entrar en detalles íntimos.
Durante el programa, la conductora se mostró cuidadosa a la hora de hablar de la vida personal de su hija. Reconoció que Sofía Gala es reservada y que no suele compartir aspectos de su mundo emocional, incluso dentro del ámbito familiar. “Mi hija es muy privada. Me cuesta mucho de hablar con ella de sus cosas emocionales”, señaló, dejando en claro que no tiene más información que la que ya trascendió públicamente.
Sin embargo, Moria sí confirmó uno de los datos que alimentaron los rumores: Sofía Gala y Fito Páez compartieron recientemente unas vacaciones en Brasil. Ese viaje en conjunto, sumado a un posteo que el músico le dedicó a la actriz por su cumpleaños, despertó especulaciones sobre un posible romance que ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir.
En sus declaraciones, la conductora también se refirió a la figura de Fito Páez y al vínculo que mantiene con su hija desde un lugar de admiración. “Me gusta como Rodolfo trata a las mujeres de una forma especial. Es como un mentor. Es extraordinario. Creo que es un hombre que la protege. A Sofía es difícil protegerla”, expresó, destacando el rol del músico en la vida de la actriz.
Cuando fue consultada de manera directa sobre si Sofía Gala está enamorada del cantante rosarino, Moria optó por la cautela y evitó definiciones tajantes. “No sé si está enamorada”, respondió, dejando abierta la interpretación y reforzando la idea de que se trata de un vínculo que solo ellos pueden definir.
Por último, la conductora admitió que el mensaje que Fito Páez publicó en redes sociales la tomó por sorpresa. “Les aseguro que sé lo mismo que ustedes. La foto sí me sorprendió. Hasta ahora todo era chiquito, pero me gustó mucho lo que le puso ella, eso de ‘podés dejar de hacerme bien’”, concluyó. Con esas palabras, Moria Casán aportó su mirada sin alimentar polémicas, mientras el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez sigue siendo objeto de especulación pública.
