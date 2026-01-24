Fito Páez sorprendió con un saludo especial a Sofía Gala y despertó rumores en redes sociales
El músico sorprendió al dedicarle un mensaje especial por su cumpleaños 39, lo que no pasó desapercibido, ya que durante el 2013 ya se los había vinculado.
El cumpleaños número 39 de Sofía Gala no pasó inadvertido, pero entre los múltiples mensajes que recibió hubo uno que se destacó por lo inesperado y por la forma en que fue compartido. Se trató del saludo de Fito Páez, que rápidamente captó la atención y dio lugar a distintas especulaciones.
Lejos de una felicitación formal, el músico publicó una imagen junto a la actriz en su cuenta de Instagram y la acompañó con un mensaje afectuoso. Horas más tarde, volvió a compartir la misma foto en sus historias, reforzando el gesto y despertando curiosidad entre sus seguidores. Sofía Gala respondió con la misma cercanía, generando un ida y vuelta que no pasó desapercibido.
"Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió el rosarino. La actriz no tardó en contestar: "Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".
El intercambio sorprendió por lo directo y por el contexto, ya que hasta el momento no se los había visto juntos en apariciones públicas ni vinculados sentimentalmente. Sin embargo, los mensajes bastaron para que surgieran versiones.
Ambos están solteros y, sin aclaraciones posteriores, el saludo dejó abierta la puerta a distintas interpretaciones. Por ahora no hubo confirmaciones ni desmentidas, pero el cruce fue suficiente para instalar la duda y alimentar la posibilidad de que detrás de ese gesto exista algo más que una amistad.
Fito Páez y Sofía Gala ya estuvieron envueltos en rumores de romance
Las versiones que hoy vuelven a circular no son nuevas. En noviembre de 2013, el nombre de Sofía Gala ya había sido vinculado sentimentalmente con Fito Páez a partir de una información que tomó fuerza en los medios.
En aquel entonces, el periodista Rodrigo Lussich lanzó la primicia en el programa AM, donde aseguró que ambos estaban viviendo un romance. Según relató al aire, el músico y la actriz habían sido vistos juntos en una sala de cine, en una actitud que no dejaba lugar a dudas. "Este martes por la noche los vieron entrar juntos a un cine. La gente los miraba, ya que fueron a ver la función del film 'Las brujas' de Alex de la Iglesia. Ellos son los dos morochos, él ya pinta canas", comenzó contando el periodista.
Minutos después, Lussich fue aún más contundente y aportó detalles que reforzaban la versión. "Pero según testigos, ellos no paraban de besarse apasionadamente. Se confirma que es una relación amorosa, porque ya eran amigos hace mucho, pero ahora los testigos los vieron a los besos, y estamos en condiciones de confirmar el romance de Fito Páez y la actriz, Sofía Gala", afirmó.
Sin embargo, en ese entonces, la historia tuvo una rápida respuesta. Casi de inmediato, Sofía Gala utilizó su cuenta de Twitter hoy llamada X para desmentir el supuesto romance, poniendo paños fríos a una versión que en ese momento generó fuerte repercusión.
