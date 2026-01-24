Fito Páez sorprendió con un saludo especial a Sofía Gala y despertó rumores en redes sociales

Fito Páez y Sofía Gala ya estuvieron envueltos en rumores de romance

Las versiones que hoy vuelven a circular no son nuevas. En noviembre de 2013, el nombre de Sofía Gala ya había sido vinculado sentimentalmente con Fito Páez a partir de una información que tomó fuerza en los medios.

En aquel entonces, el periodista Rodrigo Lussich lanzó la primicia en el programa AM, donde aseguró que ambos estaban viviendo un romance. Según relató al aire, el músico y la actriz habían sido vistos juntos en una sala de cine, en una actitud que no dejaba lugar a dudas. "Este martes por la noche los vieron entrar juntos a un cine. La gente los miraba, ya que fueron a ver la función del film 'Las brujas' de Alex de la Iglesia. Ellos son los dos morochos, él ya pinta canas", comenzó contando el periodista.

Fito Paez y Sofia Gala 2013

Minutos después, Lussich fue aún más contundente y aportó detalles que reforzaban la versión. "Pero según testigos, ellos no paraban de besarse apasionadamente. Se confirma que es una relación amorosa, porque ya eran amigos hace mucho, pero ahora los testigos los vieron a los besos, y estamos en condiciones de confirmar el romance de Fito Páez y la actriz, Sofía Gala", afirmó.

Sin embargo, en ese entonces, la historia tuvo una rápida respuesta. Casi de inmediato, Sofía Gala utilizó su cuenta de Twitter hoy llamada X para desmentir el supuesto romance, poniendo paños fríos a una versión que en ese momento generó fuerte repercusión.