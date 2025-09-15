Celeste Cid le respondió a quienes aseguran que se hizo retoques en la cara: "Además de cruel, es imposible"

La controversia comenzó después de que se viralizara un video de la actriz en el programa de radio Vuelta y media. Los usuarios de X (antes Twitter) comentaron el "evidente cambio en su rostro" y desataron un intenso debate. Algunos de los mensajes fueron muy duros, con comentarios como: "Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?"; y "Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no".

A pesar de la polémica, Celeste Cid se mantiene enfocada en su carrera y en su relación con Santiago Korovsky, quien la ha apoyado en todo momento.