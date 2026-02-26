Censura en Viña del Mar 2026: cortaron el show de la primera transformista en presentarse en el Festival

Durante su actuación, Sumathra interactuó con el público y se permitió bromear sobre Emilia Dides e Ina Moll, representantes chilenas en concursos de belleza, y también sobre Matteo Bocelli, quien se presentó en la primera jornada, es juez de la competencia internacional y había sido elegido como rey de Viña antes de la cuarta noche. Además, hizo chistes sobre Coliseo y el personal del canal Mega, provocando risas de toda la Quinta. La presión era alta, ya que todos los humoristas previos de la edición, como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Esteban Düch, habían triunfado antes de su presentación, pero Sumathra estuvo a la altura.