Censura en Viña del Mar 2026: cortaron el show de la primera transformista en presentarse en el Festival
La transformista brilló en la Quinta Vergara como la primera en presentar un show sin censura y ganar las dos Gaviotas, pero su espectáculo fue interrumpido por los animadores.
La cuarta noche del Festival de Viña 2026 se vio sacudida por la histórica presentación de Asskha Sumathra, quien se convirtió en la primera transformista en subirse al escenario de la Quinta Vergara y, además, en obtener las dos Gaviotas por su espectáculo. Sin embargo, el festejo se vio empañado cuando los conductores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, cortaron abruptamente su rutina, provocando un fuerte rechazo del público que se hizo sentir con pifias y abucheos.
Sumathra, debutando en el festival pasada la medianoche, arrancó su show haciendo bromas sobre su homosexualidad, generando carcajadas inmediatas en la audiencia. La comediante había llegado a Viña luego de imponerse en el programa Coliseo, donde compitió contra más de 60 participantes. “Estoy representando a la comunidad LGBT”, aseguró al inicio de su rutina, conquistando rápidamente a la Quinta Vergara. Con 46 años y conocida como la Reina del Café Concert, ofreció un espectáculo sin censura, cargado de garabatos y chistes sobre su sexualidad, y destacó que “el mundo entero sepa que Chile ya tiene un transformista en los escenarios más importantes”.
Durante su actuación, Sumathra interactuó con el público y se permitió bromear sobre Emilia Dides e Ina Moll, representantes chilenas en concursos de belleza, y también sobre Matteo Bocelli, quien se presentó en la primera jornada, es juez de la competencia internacional y había sido elegido como rey de Viña antes de la cuarta noche. Además, hizo chistes sobre Coliseo y el personal del canal Mega, provocando risas de toda la Quinta. La presión era alta, ya que todos los humoristas previos de la edición, como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Esteban Düch, habían triunfado antes de su presentación, pero Sumathra estuvo a la altura.
El cierre, sin embargo, estuvo marcado por la polémica: tras la interrupción abrupta, la competencia internacional continuó entre pifias y abucheos del público, mientras que las redes sociales se llenaron de críticas hacia la organización por haber cortado el show de la comediante y así opacar una actuación histórica en Viña 2026.
