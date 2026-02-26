"Bridgerton": cuándo estrena la temporada 5 en Netflix

Respecto al elenco que regresará a la pantalla, se espera la continuidad de figuras clave como:

La Reina Charlotte (Golda Rosheuvel)

Lady Whistledown (con la voz de Julie Andrews)

Los hermanos Hyacinth y Gregory Bridgerton.

Protagonistas de ciclos anteriores en roles secundarios, como Penelope y Colin.

El camino hacia la octava temporada

Netflix aún no anunció fechas oficiales de estreno para las próximas entregas, pero el panorama literario ofrece pistas claras. Restan por adaptar libros fundamentales como To Sir Phillip, With Love y When He Was Wicked, además de las historias de los hermanos menores del clan. Según ha manifestado la autora Julia Quinn, el objetivo final es que la serie se extienda hasta completar ocho temporadas, cubriendo así el destino amoroso de cada uno de los integrantes de la familia Bridgerton.