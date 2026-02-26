"Bridgerton": cuándo estrena la temporada 5 en Netflix
La temporada 4 protagonizada por Luke Thompson llegó a su fin este jueves, pero los fans ya esperan la nueva edición. Esto se sabe hasta ahora.
El idilio del público con los dramas románticos ambientados en la Inglaterra del siglo XIX vive su momento de mayor esplendor. En un contexto donde producciones como la reciente adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas capturan la atención, Netflix dio un paso definitivo con el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton. Esta entrega, que concluyó su emisión este jueves, se enfocó en la esperada y compleja relación entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek.
La trama de esta temporada exploró el vínculo entre el aristócrata Benedict (interpretado por Luke Thompson), reacio a las imposiciones de su madre, Lady Violet, y la enigmática Sophie (Yerin Ha), una criada que capturó su atención durante un baile de máscaras. Fiel al estilo de las novelas de Julia Quinn, la narrativa no solo se centró en el romance, sino que profundizó en las marcadas divisiones de clase de la época.
Un desenlace con estilo "Cenicienta"
Tras el conflicto generado en la primera parte de la temporada —donde Benedict cometió el error de proponerle a Sophie ser su amante en lugar de su esposa—, los cuatro episodios finales lidiaron con la redención del protagonista. El camino hacia el perdón culminó en un final feliz que evoca el cuento de la Cenicienta. Un detalle crucial para los fanáticos es que la resolución definitiva, incluyendo las imágenes de la boda, se encuentra estratégicamente ubicada a mitad de los créditos del último capítulo.
El futuro de la serie: ¿quiénes serán los próximos protagonistas?
Con la renovación confirmada para las temporadas 5 y 6, la gran incógnita es quiénes encabezarán los próximos relatos. La showrunner, Joss Brownell, adelantó que el foco estará puesto en las historias de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) con Phillip Crane, y de Francesca Bridgerton (Hannah Dod) con Michaela (Masali Baduza). Aunque se sabe que estas serán las tramas centrales, aún no se ha especificado el orden cronológico de las mismas.
Respecto al elenco que regresará a la pantalla, se espera la continuidad de figuras clave como:
-
La Reina Charlotte (Golda Rosheuvel)
Lady Whistledown (con la voz de Julie Andrews)
Los hermanos Hyacinth y Gregory Bridgerton.
Protagonistas de ciclos anteriores en roles secundarios, como Penelope y Colin.
El camino hacia la octava temporada
Netflix aún no anunció fechas oficiales de estreno para las próximas entregas, pero el panorama literario ofrece pistas claras. Restan por adaptar libros fundamentales como To Sir Phillip, With Love y When He Was Wicked, además de las historias de los hermanos menores del clan. Según ha manifestado la autora Julia Quinn, el objetivo final es que la serie se extienda hasta completar ocho temporadas, cubriendo así el destino amoroso de cada uno de los integrantes de la familia Bridgerton.
