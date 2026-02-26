De qué se trata "Un hombre mejor", la serie noruega que reavivó la cultura de la cancelación
Filmin estrena "Un hombre mejor", una historia sobre el machismo en redes sociales que fue galardonada durante el año. Los detalles.
La plataforma Filmin suma a su catálogo una de las producciones escandinavas más esperadas del último año: "Un hombre mejor". Esta miniserie noruega aterriza precedida por un éxito rotundo en el circuito de festivales, habiendo obtenido los premios a mejor serie y mejor actuación para Anders Baasmo en Canneseries, además de consagrarse como la mejor ficción y recibir el premio del público en el Serializados Fest.
La trama se presenta como un thriller psicológico con tintes de comedia negra que explora las profundidades de la toxicidad digital. El protagonista es Tom, un joven que lleva una doble vida: durante el día asiste a su madre en una tienda de ropa y, al caer el sol, se convierte en un agresivo troll de internet que utiliza seudónimos para atacar sistemáticamente a perfiles feministas.
Un giro inesperado: de acosador a fugitivo
El conflicto central estalla cuando la humorista Live Stensvaag sufre un colapso público que desencadena una investigación por parte de un grupo de hackers. Al revelarse la identidad real de Tom, este queda expuesto al escrutinio nacional. En un intento desesperado por evadir las consecuencias de sus actos, el protagonista utiliza el vestuario de la tienda familiar para disfrazarse de mujer, iniciando una travesía que lo obligará a experimentar en carne propia los prejuicios sexistas que él mismo solía promover.
El director de la obra, Thomas Torjussen, junto a Gjyljeta Berisha, utiliza este punto de partida para analizar la "masculinidad tóxica" en una sociedad como la noruega, considerada modelo de igualdad a nivel global. Sobre el alcance de su narrativa, Torjussen reflexionó: “Escribir algo desde la sociedad noruega y ver cómo lo interpretan los alemanes o los españoles es lo más interesante de escribir para mí”.
Redes sociales y cultura de la cancelación
La serie no es una respuesta improvisada a los debates actuales, sino el resultado de más de una década de observación por parte de su creador. “Veo que mis primeras notas son de 2011”, señaló Torjussen, quien comenzó a documentar la misoginia en foros digitales mucho antes de que el término "cultura de la cancelación" se volviera moneda corriente. Según su análisis, se ha consolidado una narrativa que busca culpar al feminismo de diversos malestares sociales en Occidente.
La paradoja de su protagonista
Uno de los pilares de la producción es la interpretación de Anders Baasmo, reconocido actor de títulos como Kon-Tiki. Curiosamente, Baasmo aportó una perspectiva externa al rol de Tom, ya que en su vida personal carece de perfiles en redes sociales, lo que representó un desafío adicional para comprender la psicología del acoso digital.
"Un hombre mejor" logra equilibrar el drama crudo con recursos cómicos, permitiendo que la crítica social no pierda fuerza mientras expone las contradicciones de un hombre enfrentado a su propio odio.
