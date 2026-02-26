De qué se trata "Un hombre mejor", la serie noruega que reavivó la cultura de la cancelación

un hombre mejor

La paradoja de su protagonista

Uno de los pilares de la producción es la interpretación de Anders Baasmo, reconocido actor de títulos como Kon-Tiki. Curiosamente, Baasmo aportó una perspectiva externa al rol de Tom, ya que en su vida personal carece de perfiles en redes sociales, lo que representó un desafío adicional para comprender la psicología del acoso digital.

"Un hombre mejor" logra equilibrar el drama crudo con recursos cómicos, permitiendo que la crítica social no pierda fuerza mientras expone las contradicciones de un hombre enfrentado a su propio odio.