"Nunca pasó esto": Manuel Ibero hizo historia al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada
En el stream "La jugada" revelaron que fue el primer jugador en perder seguidores dentro del reality.
Una polémica inesperada sacudió a Gran Hermano Generación Dorada este miércoles luego del "bozal legal" que le impuso Zoe Bogach, desde el stream "La jugada" informaron que Manuel Ibero pasó a ser el primer participante del reality en perder seguidores en redes sociales tras ingresar a la casa más famosa del país.
Todo se dio después de sus declaraciones sobre su ex pareja, a quien responsabilizó por "dejarse manipular" durante la relación, dichos que generaron una fuerte reacción negativa en redes y se viralizaron rápidamente.
Quienes dieron a conocer el dato fueron los integrantes del ciclo digital "La jugada", conducido por Fede Popgold, Mica Viciconte y Daniela Celis, al señalar que el joven experimentó una caída inédita en su cuenta oficial de Instagram. Según detallaron, pasó de tener 245 mil seguidores a 230 mil en pocas horas.
En paralelo, también se conocieron los motivos del conflicto con su ex. A menos de 48 horas de su ingreso al programa, Zoe decidió imponerle un "bozal legal" tras mostrarse molesta por comentarios que consideró inapropiados. La situación fue confirmada en vivo por Santiago del Moro.
"Yo no quiero que hable de mí, no quiero seguir dándole fama", expresó Zoe, dejando en claro su postura y señalando que el participante es conocido por haber sido su pareja. "Lo van a intimar adentro de la casa. Mañana va la escribana a la casa para intimarlo a él", afirmó el conductor durante la emisión.
Por último, Del Moro advirtió que "podría recibir una contrademanda para que tampoco pueda hablar de Manuel Ibero", mientras que la rubia se mostró serena frente a esa posibilidad y sostuvo que "eso lo van a decidir los abogados".
