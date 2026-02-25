De qué murió el padre de Daniela De Lucía, la participante que abandonó Gran Hermano Generación Dorada

Respecto al cuadro de su progenitor, explicó que venía con un desgaste de larga data pero que el desenlace fue repentino. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", detalló con dolor.

A pesar de la inmensa tristeza, valoró su cortísima estadía en el certamen de Telefe: "Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia".