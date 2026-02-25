De qué murió el padre de Daniela De Lucía, la participante que abandonó Gran Hermano Generación Dorada
Daniela De Lucía dejó Gran Hermano Generación Dorada a dos días de entrar. Reveló los motivos del fallecimiento de su padre de 81 años y viajó a Tandil.
La reciente y trágica muerte familiar golpeó de lleno a la famosa casa de Telefe. A tan solo dos días de haber ingresado al reality, Daniela De Lucía tomó la drástica decisión de abandonar Gran Hermano Generación Dorada definitivamente para poder viajar de urgencia y despedir los restos de su querido padre.
El duro relato de Daniela De Lucía tras abandonar Gran Hermano Generación Dorada
La triste información tomó estado público este miércoles 25 de febrero mediante las redes oficiales del canal. Desde la producción de Gran Hermano emitieron un comunicado explicando la situación: "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación".
Según detallaron, la jugadora fue notificada de inmediato y recibió contención psicológica profesional. Ante este duro panorama, la coach priorizó a su entorno íntimo: "Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".
Los detalles clínicos y su emotiva despedida
Horas más tarde, la propia escritora rompió el silencio mediante un mensaje enviado al periodista Luis Ventura. "Yo estoy bien, acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá", confesó visiblemente conmovida.
Respecto al cuadro de su progenitor, explicó que venía con un desgaste de larga data pero que el desenlace fue repentino. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", detalló con dolor.
A pesar de la inmensa tristeza, valoró su cortísima estadía en el certamen de Telefe: "Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia".
