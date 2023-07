Chango Spasiuk: "A mí me encanta Argentina, somos un país increíble"

"A mí me encanta la Argentina. Somos un país increíble, la gente es maravillosa", sentenció el músico,crítico invitado del programa de C5N.

Spasiuk agregó: "Me gusta tocar en otros lugares, pero no me quedo ni un día de más, ya me quiero volver, porque a mí gusta estar aquí. Y, a pesar de todos nuestros problemas, nuestras contradicciones, esto es maravilloso, la gente es maravillosa".