Chano celebró la finalización del nuevo disco de Tan Biónica: "El mejor de mi carrera"

El baterista Diego Lichtenstein también celebró la unión creativa de la banda: “Cuando hay química, la magia sucede sola. Se alinearon cuatro planetas”, en alusión al trabajo junto a Agustín Chapel Zubillaga.

chano

Este anuncio se dio en un contexto especial: Tan Biónica acaba de obtener dos Premios Gardel. Su álbum La Última Noche Mágica En Vivo – Estadio River Plate fue reconocido como mejor álbum en vivo, mientras que “Arruinarse”, en colaboración con Airbag, recibió el premio a mejor canción pop rock. Aunque la banda no pudo asistir a la ceremonia por compromisos profesionales, celebró el reconocimiento a la distancia.

Este 2025 también significó una etapa de fuerte actividad para la agrupación, con presentaciones en grandes festivales como Lollapalooza, giras por Argentina y Europa, y un público que volvió a reencontrarse con la sensibilidad de Chano, quien en su cumpleaños agradeció el cariño recibido: “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca”.