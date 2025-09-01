Chano celebró la finalización del nuevo disco de Tan Biónica: "El mejor de mi carrera"
El cantante anunció que la etapa creativa de la banda llegó a su fin y que el resultado refleja una evolución artística y personal. ¡Enteráte!
La expectativa por el regreso de Tan Biónica alcanzó un nuevo nivel después de las palabras de Chano Charpentier, quien anunció a través de su cuenta de Instagram que ya finalizó la etapa creativa de su próximo álbum. En un video que rápidamente superó los 56 mil likes, el artista no ocultó su entusiasmo y lo definió como “el mejor disco de Tan Biónica, por lejos”.
“Me siento un compositor mucho mejor que antes, porque me preparé mucho”, confesó el cantante, visiblemente emocionado. Además, agregó: “Trabajé muchísimo, leí muchísimo, exploré y pude crear diferentes mundos y universos fantásticos a los que nunca había podido entrar y en este disco lo logré”.
El proceso creativo estuvo marcado por la colaboración con su hermano Gonzalo Charpentier, más conocido como Bambi, quien asumió el rol de productor además de su participación como bajista, corista y tecladista. Chano destacó la importancia de esta dinámica familiar: “Muchas de estas aventuras fueron compartidas con Bambi, que es el productor del disco. Compartimos muchísimas canciones que hicimos juntos, fue hermoso”.
El entusiasmo fue correspondido por Bambi, que comentó en la publicación de su hermano: “La rompiste. Discazo en la cocina. De los que más disfrutamos haciéndolo. Para nosotros, para aquellos que nos acompañan y nos esperaron. Ojalá podamos acompañar sus vidas con esta música. De corazón, de mil amores”.
El baterista Diego Lichtenstein también celebró la unión creativa de la banda: “Cuando hay química, la magia sucede sola. Se alinearon cuatro planetas”, en alusión al trabajo junto a Agustín Chapel Zubillaga.
Este anuncio se dio en un contexto especial: Tan Biónica acaba de obtener dos Premios Gardel. Su álbum La Última Noche Mágica En Vivo – Estadio River Plate fue reconocido como mejor álbum en vivo, mientras que “Arruinarse”, en colaboración con Airbag, recibió el premio a mejor canción pop rock. Aunque la banda no pudo asistir a la ceremonia por compromisos profesionales, celebró el reconocimiento a la distancia.
Este 2025 también significó una etapa de fuerte actividad para la agrupación, con presentaciones en grandes festivales como Lollapalooza, giras por Argentina y Europa, y un público que volvió a reencontrarse con la sensibilidad de Chano, quien en su cumpleaños agradeció el cariño recibido: “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca”.
