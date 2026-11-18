Chapeaux, la banda de Popstars, presentará su segundo tema en Telefe: cómo se llama y cuándo estrena
La banda de cinco jóvenes formada en el reality de talento tendrá un estreno a la brevedad, ni más ni menos que en MasterChef Celebrity.
Luego de la fuerte repercusión que alcanzó con su canción debut surgida del reality Popstars, el grupo Chapeaux se prepara para dar a conocer su nuevo tema. La presentación oficial de “Aguacero” tendrá lugar en la pantalla de Telefe durante la emisión de MasterChef Celebrity, este lunes 23 de noviembre a las 22:15.
El lanzamiento televisivo se produce en un gran momento para la banda integrada por Juana, Maga, Kala, Mia y Adol. Su primer sencillo, “Me Provoca”, continúa escalando posiciones en los principales rankings musicales y está muy próximo a superar la barrera del millón de visualizaciones en YouTube.
Este estreno funciona además como antesala de uno de los pasos más importantes en la carrera del grupo: su primer show en el Movistar Arena, previsto para el 21 de enero de 2027 en el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.
Para quienes quieran asistir al espectáculo de comienzos de año, las entradas ya están a la venta a través del sitio oficial del recinto ( www.movistararena.com.ar). Los tickets pueden adquirirse con todos los medios de pago e incluyen la posibilidad de financiarlos en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.
Desplazaron a una integrante de Popstars y hay bronca en redes sociales: "Dignidad y respeto"
Con la reciente conformación de Chapeaux, la banda surgida de la edición 2026 de Popstars(Telefe) integrada por Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro, el proyecto inició su etapa de lanzamiento musical y preparación escénica con novedades dentro de su equipo técnico.
Lo cierto es que, durante todo el desarrollo televisivo del certamen —desde las audiciones masivas hasta las instancias decisivas—, la dirección vocal y el coaching de las participantes estuvieron a cargo de Virginia "Vir" Módica, cantante, actriz y exfinalista de la recordada temporada de 2001, quien había regresado al formato un cuarto de siglo después para liderar el entrenamiento de las aspirantes.
Sin embargo, una vez concluida la competencia el pasado 3 de noviembre y puesta en marcha la etapa profesional del quinteto —que ya estrenó su primer corte y videoclip, "Me provoca", y prepara su debut oficial en el Movistar Arena para el 21 de enero de 2027—, se produjo un relevo en el área vocal del proyecto que hizo ruido en redes sociales.
En esta nueva fase, la preparación artística y vocal de las cinco ganadoras pasó a estar encabezada por Magalí Bachor, histórica coach vocal del ciclo original de 2001 que tuvo un rol clave en la formación de Bandana y que había regresado al programa como invitada especial semanas atrás.
Por supuesto, la ausencia de Módica en los nuevos videos de Chapeaux despertó dudas en la audiencia que siguió paso a paso la conformación de la banda.
La palabra de Vir Módica tras quedar afuera de Popstars
Tras ser consultada sobre su paso al costado en el proyecto que ya se consolidó con la formación de la banda, Módica expresó: "Si todo lo que ofreciste no alcanzó, ofrecé tu ausencia. A veces, retirarse es el mayor acto de dignidad y respeto hacia uno mismo. Lo dijo Marío Benedetti".
De esta manera, la ex Popstars 2001 dejó en claro que no fue valorada por la producción y fue ella quien decidió alejarse.
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