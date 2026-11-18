Lo cierto es que, durante todo el desarrollo televisivo del certamen —desde las audiciones masivas hasta las instancias decisivas—, la dirección vocal y el coaching de las participantes estuvieron a cargo de Virginia "Vir" Módica, cantante, actriz y exfinalista de la recordada temporada de 2001, quien había regresado al formato un cuarto de siglo después para liderar el entrenamiento de las aspirantes.

Vir Módica, finalista de Popstars 2001 y actual coach de la temporada 2026.

Sin embargo, una vez concluida la competencia el pasado 3 de noviembre y puesta en marcha la etapa profesional del quinteto —que ya estrenó su primer corte y videoclip, "Me provoca", y prepara su debut oficial en el Movistar Arena para el 21 de enero de 2027—, se produjo un relevo en el área vocal del proyecto que hizo ruido en redes sociales.

En esta nueva fase, la preparación artística y vocal de las cinco ganadoras pasó a estar encabezada por Magalí Bachor, histórica coach vocal del ciclo original de 2001 que tuvo un rol clave en la formación de Bandana y que había regresado al programa como invitada especial semanas atrás.

Por supuesto, la ausencia de Módica en los nuevos videos de Chapeaux despertó dudas en la audiencia que siguió paso a paso la conformación de la banda.

La palabra de Vir Módica tras quedar afuera de Popstars

Tras ser consultada sobre su paso al costado en el proyecto que ya se consolidó con la formación de la banda, Módica expresó: "Si todo lo que ofreciste no alcanzó, ofrecé tu ausencia. A veces, retirarse es el mayor acto de dignidad y respeto hacia uno mismo. Lo dijo Marío Benedetti".

De esta manera, la ex Popstars 2001 dejó en claro que no fue valorada por la producción y fue ella quien decidió alejarse.