Ivana Icardi se metió en la polémica que protagonizan Mauro y Wanda Nara: "Ha engañado a todo el mundo"
La hermana de Mauro Icardi habló del conflicto que, nuevamente, envuelve a su familia y a la siempre mediática conductora. Mirá.
Con un llamativo acento como producto de haber emigrado, Ivana Icardi decidió meterse de lleno en la polémica que rodea a su hermano Mauro y a su excuñada Wanda Nara. Tras el escándalo, la hermana del futbolista arremetió contra la conductora: "Pero ¿cómo puede existir todavía una persona que crea a Wanda Nara?".
Seguidamente, añadió en un video que circula en redes sociales: "Wanda miente más que habla. De cinco palabras seis son mentiras. Ha engañado a todo el mundo Wanda. Ha engañado a todo el mundo con su papel de pobrecita, de víctima, pero chica, que cada vez te creen menos personas".
Luego, enfatizó en la supuesta pérdida de credibilidad de la conductora de MasterChef: "Yo diría que se le está terminando el show, que ya se le está acabando. Va a terminar pronto. Muy pronto". Como era de esperarse, puso a Mauro en papel de víctima frente a lo ocurrido: "La mala suerte de mi hermano siempre ha sido Wanda Nara. Y como, pues, cuando la tienes de enemiga, ahí sí que te hacen cosas extrañas para que te vaya mal en la vida".
Tras el escándalo, Wanda Nara subió un nuevo video de Martín Migueles y Francesca Icardi
En medio del revuelo mediático y judicial que atraviesa con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a marcar la cancha desde sus redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. En las últimas horas, la empresaria compartió un video distendido en el que se ve a su pareja, Martín Migueles, jugando a la pelota en la calle con su hija mayor, Francesca.
El registro cobra especial relevancia porque Francesca es justamente la menor que quedó en el centro de la reciente disputa con Icardi, un episodio que escaló en la Justicia y derivó en el dictado de una medida perimetral. Lejos de ocultar su presente familiar o bajar el perfil, Wanda eligió exhibir la buena sintonía y la cercanía cotidiana que mantiene su actual novio con la niña.
En las imágenes, grabadas al aire libre durante el atardecer en un barrio privado, se observa a Migueles descalzo, de remera bordó y bermuda negra, haciendo pases de cabeza con Francesca —vestida con un top a rayas y short de jean— en medio de la calle asfaltada.
La escena transcurre entre risas y complicidad, coronada por un emoji de corazón rosa que la propia conductora agregó en el centro de la pantalla.
Detrás de cámara, la propia Wanda se encarga de filmar toda la secuencia y celebra las jugadas entre ambos, lanzando incluso un divertido reclamo cuando la pelota se desvía sobre el final del clip: "¡Por Dios, Fran!". Con este posteo, la mediática dejó en claro el lugar que ocupa Migueles en su círculo más íntimo en pleno conflicto legal con el padre de sus hijas, a quien -de seguro- le ha intentado "mojar la oreja" con este video que muestra la armonía entre la niña y su novio.
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