En las imágenes, grabadas al aire libre durante el atardecer en un barrio privado, se observa a Migueles descalzo, de remera bordó y bermuda negra, haciendo pases de cabeza con Francesca —vestida con un top a rayas y short de jean— en medio de la calle asfaltada.

La escena transcurre entre risas y complicidad, coronada por un emoji de corazón rosa que la propia conductora agregó en el centro de la pantalla.

Detrás de cámara, la propia Wanda se encarga de filmar toda la secuencia y celebra las jugadas entre ambos, lanzando incluso un divertido reclamo cuando la pelota se desvía sobre el final del clip: "¡Por Dios, Fran!". Con este posteo, la mediática dejó en claro el lugar que ocupa Migueles en su círculo más íntimo en pleno conflicto legal con el padre de sus hijas, a quien -de seguro- le ha intentado "mojar la oreja" con este video que muestra la armonía entre la niña y su novio.