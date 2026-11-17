La palabra de Vir Módica tras quedar afuera de Popstars

Tras ser consultada sobre su paso al costado en el proyecto que ya se consolidó con la formación de la banda, Módica expresó: "Si todo lo que ofreciste no alcanzó, ofrecé tu ausencia. A veces, retirarse es el mayor acto de dignidad y respeto hacia uno mismo. Lo dijo Marío Benedetti".

De esta manera, la ex Popstars 2001 dejó en claro que no fue valorada por la producción y fue ella quien decidió alejarse.