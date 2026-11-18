Chapeaux presentará su nueva canción en MasterChef Celebrity
La banda integrada por Juana Distefano, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Mia Piñeiro y Adolfina Pérez estrenará "Aguacero" en la televisión.
Chapeaux continúa dando pasos importantes en su camino dentro de la música y tendrá una nueva vidriera televisiva para mostrar su propuesta. La banda presentará "Aguacero", su nuevo single, en MasterChef Celebrity, durante la emisión de este lunes 23 de noviembre, a las 22:15, por Telefe.
El estreno llegará en un momento especial para el grupo, ya que su primer corte, "Me Provoca", continúa escalando posiciones en los rankings musicales. Además, la presentación televisiva funcionará como antesala de uno de los grandes desafíos que tienen por delante: su debut en el Movistar Arena, previsto para el 21 de enero de 2027.
El proyecto está integrado por cinco jóvenes artistas: Juana Distefano, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Mia Piñeiro y Adolfina Pérez. Las integrantes se preparan para dar el salto a uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires, luego de su paso por Popstars y del crecimiento que viene experimentando la banda.
Quiénes son las integrantes de Chapeaux
Juana Distefano, de 19 años y oriunda de CABA, es cantante, compositora y creadora de contenido desde los ocho años. Toca guitarra, ukelele, piano, cajón peruano y batería. Fanática de Tini, llegó a compartir escenario con la artista y también formó parte de su primera banda de rock durante la secundaria.
Magalí Altamirano, de 20 años, cuenta con experiencia televisiva por su participación en la serie Soy Luna. Se destaca por su personalidad de líder y fue la primera elegida para ingresar a la casa de Popstars. Entre sus principales referentes musicales aparecen Tini, Lali, Emilia, Aitana y Olivia Rodrigo.
Kala Bidner, de 22 años, es cantante y compositora y una de las integrantes con mayor recorrido musical. Desde chica protagonizó experiencias destacadas: cantó junto a Franco De Vita en el Luna Park, compartió escenario con Cristian Castro en el Movistar Arena e interpretó el Himno Nacional junto a la Selección Argentina.
Mia Piñeiro, de 18 años, proviene de una familia de artistas y músicos. Su abuelo, reconocido violinista de tango, fue quien le transmitió el interés por los instrumentos y la música. Durante su participación en Popstars se destacó especialmente por su voz y recibió elogios de Ángela, quien la señaló como una de las mejores voces de Argentina.
Por último, Adolfina Pérez, de 20 años, llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos, a Buenos Aires para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Estudia Periodismo, toma clases de canto desde los nueve años y fue vocalista de una banda de pop-rock. Entre sus referentes aparecen Ariana Grande, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Lorde, Zoe Gotusso, Ainda y Miranda!
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