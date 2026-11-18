Kala Bidner, de 22 años, es cantante y compositora y una de las integrantes con mayor recorrido musical. Desde chica protagonizó experiencias destacadas: cantó junto a Franco De Vita en el Luna Park, compartió escenario con Cristian Castro en el Movistar Arena e interpretó el Himno Nacional junto a la Selección Argentina.

Mia Piñeiro, de 18 años, proviene de una familia de artistas y músicos. Su abuelo, reconocido violinista de tango, fue quien le transmitió el interés por los instrumentos y la música. Durante su participación en Popstars se destacó especialmente por su voz y recibió elogios de Ángela, quien la señaló como una de las mejores voces de Argentina.

Por último, Adolfina Pérez, de 20 años, llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos, a Buenos Aires para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Estudia Periodismo, toma clases de canto desde los nueve años y fue vocalista de una banda de pop-rock. Entre sus referentes aparecen Ariana Grande, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Lorde, Zoe Gotusso, Ainda y Miranda!