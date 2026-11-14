Maluma vuelve a la Argentina después de cinco años: cuándo salen a la venta las entradas
Maluma confirmó dos presentaciones en Buenos Aires para febrero de 2027, en el marco de su nueva gira internacional “Loco X Volver World Tour”.
Maluma prepara su regreso a la Argentina después de cinco años y confirmó dos conciertos para el 19 y 20 de febrero de 2027. El artista colombiano llegará al país como parte de su nueva gira mundial, “Loco X Volver World Tour”, con la que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.
Los espectáculos tendrán lugar en el Arena de Buenos Aires y la expectativa entre sus seguidores ya comenzó a crecer. La venta general de entradas se habilitará este lunes 16 de noviembre a las 13, a través de la plataforma del arena. Se podrá pagar con todos los medios de pago y habrá un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.
La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y también incluirá presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.
Cómo será la nueva gira de Maluma
“Loco X Volver World Tour” lleva el nombre del álbum que el cantante presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística, con una mirada puesta en sus raíces colombianas. El espectáculo combinará las canciones de este material con los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.
La propuesta contará con un concepto escénico renovado y una producción visual especialmente desarrollada para acompañar cada presentación. El objetivo será ofrecer una experiencia diferente y reforzar la conexión del artista con sus fanáticos.
El anuncio de la gira tuvo una presentación especial en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma sorprendió a los pasajeros con un show improvisado. Junto a sus músicos, interpretó canciones como “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.
La trayectoria internacional de Maluma
A lo largo de su carrera, el artista se consolidó como una de las figuras más importantes de la música latina. En 2017, su gira mundial reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas.
También consiguió agotar localidades en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y The Forum de Los Ángeles. Entre sus presentaciones más convocantes se destacan las realizadas en el Parque Yarkon de Tel Aviv, ante más de 60.000 personas, y en el Festival Mawazine de Marruecos, donde convocó a cerca de 200.000 espectadores.
Ganador del Latin Grammy y reconocido por sus colaboraciones con artistas como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé, Maluma se prepara para reencontrarse con el público argentino en una nueva etapa de su carrera.
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