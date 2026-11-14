Maluma vuelve a la Argentina después de cinco años: cuándo salen a la venta las entradas

El anuncio de la gira tuvo una presentación especial en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma sorprendió a los pasajeros con un show improvisado. Junto a sus músicos, interpretó canciones como “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”.

La trayectoria internacional de Maluma

A lo largo de su carrera, el artista se consolidó como una de las figuras más importantes de la música latina. En 2017, su gira mundial reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas.

También consiguió agotar localidades en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y The Forum de Los Ángeles. Entre sus presentaciones más convocantes se destacan las realizadas en el Parque Yarkon de Tel Aviv, ante más de 60.000 personas, y en el Festival Mawazine de Marruecos, donde convocó a cerca de 200.000 espectadores.

Ganador del Latin Grammy y reconocido por sus colaboraciones con artistas como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé, Maluma se prepara para reencontrarse con el público argentino en una nueva etapa de su carrera.