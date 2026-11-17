Milo J brilló en el ciclo de Jimmy Fallon: así fue su presentación
El artista argentino, Milo J, interpretó su tema "Niño" en el reconocido ciclo televisivo "The Tonight Show".
La música argentina tuvo un nuevo momento de proyección internacional de la mano de Milo J. El cantante oriundo de Morón llegó este lunes 16 de noviembre a uno de los escenarios más reconocidos de la televisión estadounidense: "The Tonight Show", el ciclo que conduce Jimmy Fallon.
Su participación en el histórico programa significó una nueva oportunidad para mostrar su propuesta musical ante una audiencia internacional y continuar ampliando su presencia fuera del país.
La actuación de Milo J en el ciclo de Jimmy Fallon
Para esta presentación, el artista eligió una interpretación de "Niño", una de las canciones más importantes de su repertorio reciente. En lugar de apostar por una puesta en escena recargada, Milo J se presentó acompañado únicamente por un teclado y dejó que su voz y la interpretación fueran el centro de la actuación.
La aparición televisiva se produjo después de una etapa de importantes reconocimientos para el músico. Recientemente, obtuvo dos Latin Grammys: uno en la categoría Grabación del Año por "Niño" y otro por Mejor Álbum Folclórico gracias a su trabajo discográfico "La vida era más corta".
Además, el cantante ya tiene previsto continuar expandiendo su carrera internacional con una gira por Estados Unidos que comenzará en marzo.
Las colaboraciones que forman parte del último disco de Milo J
"La vida era más corta" se convirtió en uno de los proyectos más destacados de la carrera del artista, no solo por su propuesta musical, sino también por la participación de grandes referentes de distintos géneros.
Entre los nombres que forman parte del álbum aparecen Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Soledad y Trueno, una combinación de artistas que refleja la diversidad de influencias presentes en el trabajo.
A lo largo de sus canciones, el actor construye una identidad sonora que une el folklore y las raíces regionales con elementos de la producción contemporánea. El resultado es un recorrido musical atravesado por distintas emociones y referencias culturales.
Con este proyecto y su reciente aparición en la televisión estadounidense, el músico continúa consolidando una carrera que lo posiciona entre las figuras jóvenes con mayor proyección de la escena argentina.
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