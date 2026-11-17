Las colaboraciones que forman parte del último disco de Milo J

"La vida era más corta" se convirtió en uno de los proyectos más destacados de la carrera del artista, no solo por su propuesta musical, sino también por la participación de grandes referentes de distintos géneros.

Entre los nombres que forman parte del álbum aparecen Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Soledad y Trueno, una combinación de artistas que refleja la diversidad de influencias presentes en el trabajo.

A lo largo de sus canciones, el actor construye una identidad sonora que une el folklore y las raíces regionales con elementos de la producción contemporánea. El resultado es un recorrido musical atravesado por distintas emociones y referencias culturales.

Con este proyecto y su reciente aparición en la televisión estadounidense, el músico continúa consolidando una carrera que lo posiciona entre las figuras jóvenes con mayor proyección de la escena argentina.