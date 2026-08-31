Charlotte Caniggia apuntó contra sus padres: "Me tocó una familia complicada"

La conversación derivó hacia la posibilidad de formar una familia, contexto donde la mediática confesó: “A mí me da tanto miedo ser madre... no sé”. Frente a esta revelación, Yanina Zilli le aseguró que sería una gran madre "muy amorosa", mientras que Tomy le sugirió que tener un hijo podría permitirle "sanar" al brindarle aquello que no recibió de chica, idea con la que la concursante coincidió brevemente afirmando: “Sí, también”.

Horas más tarde, antes de descansar, Yipio intentó profundizar en el tema preguntándole si alguna vez le había dicho "te amo" a su madre y sugiriéndole: “¿Y nunca probaste con decirle? Capaz que estaría bueno que vos le digas una vez y ella empieza a hacerlo al revés". Buscando dar por finalizado el tema, Charlotte contestó tajante: “No, no. No lo va a hacer. Bueno, ahí vuelvo”, retirándose por unos minutos. Al regresar a su cama y sin que el resto de los hermanitos lo notara, las cámaras del reality captaron el momento exacto en el que la joven rompía en llanto en silencio, invadida por la angustia tras haber removido los recuerdos de su historia familiar.