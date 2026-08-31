Lauta presentó su álbum debut tras el éxito de "Puñaladas"
El artista lanzó “Yo solo quería divertirme”, un disco con invitados de Argentina y el exterior que llega después del fenómeno de su hit global.
Lauta atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después del impacto que tuvo “Puñaladas”, el artista lanzó su primer álbum de estudio, “Yo solo quería divertirme”, un trabajo que reúne canciones de cumbia y pop y cuenta con colaboraciones de destacados artistas de la escena nacional e internacional.
El disco incluye participaciones de Valentino Merlo, Reik, Manuel Turizo, Migrantes, Amigo de Artistas, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez, en una propuesta que busca mostrar las distintas facetas musicales del joven artista.
El punto de partida de esta nueva etapa fue “Puñaladas”, la canción que Lauta grabó junto a Amigo de Artistas y que rápidamente se convirtió en uno de sus mayores éxitos. El tema llegó al Top 50 de Spotify y actualmente supera los 87 millones de reproducciones en la plataforma, mientras que su videoclip acumula más de 57 millones de visualizaciones en YouTube.
El remix que llevó a “Puñaladas” al plano internacional
El impacto de la canción también derivó en una nueva versión junto a Manuel Turizo y Reik. El remix amplió el alcance del tema y permitió que Lauta profundizara su llegada a otros públicos y mercados.
Con ese impulso, el artista consolidó una propuesta que combina sonidos bailables, cumbia y pop, mientras continúa construyendo una identidad propia dentro de la escena musical.
Lauta prepara su presentación en Buenos Aires
El próximo paso será llevar “Yo solo quería divertirme” al escenario. Lauta realizará la presentación oficial de su álbum debut el 3 de septiembre en Niceto, donde prepara un show especial acompañado por invitados.
La fecha llega después de un crecimiento que también lo llevó a cruzar las fronteras. Recientemente, el artista realizó su primera gira por España, con presentaciones en el Teatro Magno de Madrid y la Sala Sutton de Barcelona, ambas con entradas agotadas.
Con un hit que continúa sumando reproducciones, un álbum debut cargado de colaboraciones y una agenda que empieza a expandirse internacionalmente, Lauta encara una nueva etapa de su carrera con el desafío de transformar el fenómeno de “Puñaladas” en un proyecto artístico cada vez más consolidado.
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