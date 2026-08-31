Lauta presentó su álbum debut tras el éxito de "Puñaladas"

Lauta prepara su presentación en Buenos Aires

El próximo paso será llevar “Yo solo quería divertirme” al escenario. Lauta realizará la presentación oficial de su álbum debut el 3 de septiembre en Niceto, donde prepara un show especial acompañado por invitados.

La fecha llega después de un crecimiento que también lo llevó a cruzar las fronteras. Recientemente, el artista realizó su primera gira por España, con presentaciones en el Teatro Magno de Madrid y la Sala Sutton de Barcelona, ambas con entradas agotadas.

Con un hit que continúa sumando reproducciones, un álbum debut cargado de colaboraciones y una agenda que empieza a expandirse internacionalmente, Lauta encara una nueva etapa de su carrera con el desafío de transformar el fenómeno de “Puñaladas” en un proyecto artístico cada vez más consolidado.