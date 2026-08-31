HBO Max: el estreno imperdible sobre un criminal en serie que llama la atención

De qué trata Reporte de un Asesino

La protagonista es Baek Seon-ju, una periodista de televisión que busca conseguir una exclusiva capaz de impulsar su carrera. Un día recibe una llamada inesperada de Lee Young-hoon, un psiquiatra que afirma ser responsable del asesinato de 11 personas. El hombre le propone una entrevista bajo la condición de que, si acepta reunirse con él, tendrá la posibilidad de salvar a alguien. Si rechaza la propuesta una persona morirá, aunque se niega a revelar su identidad.