Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con una experiencia que sigue transformándose

Esa capacidad de transformación también permitió que distintas figuras se animaran a vivir la experiencia desde adentro. En las últimas temporadas participaron invitados especiales como Juli Poggio, Tuli Acosta, Flor Jazmín, Toti Spangenberg y Juli Castro, quienes se sumaron a las funciones y compartieron parte del recorrido de la compañía.

Con su regreso previsto para octubre, Fuerza Bruta vuelve a apostar por una fórmula que ya se convirtió en un clásico de la ciudad: una experiencia que combina movimiento, impacto visual y participación del público, pero que encuentra en su capacidad de renovarse una de las claves para mantenerse vigente.

Después de reunir a miles de espectadores una vez más, la compañía prepara una nueva temporada porteña con la misma premisa que la acompañó durante años: sorprender incluso a quienes creen que ya saben qué esperar.