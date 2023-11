Charlotte Caniggia destrozó a casi todas las participantes de Bailando 2023

Charlotte Caniggia..jpg

La opinión de Charlotte Caniggia sobre cada participante del Bailando 2023:

"¿Hay alguna persona que no le gusta del certamen?", comenzó preguntando Marcelo Tinelli. Ante esta pregunta, Charlotte Caniggia destacó: "Hay varias boludas acá metidas". Fue allí cuando el conductor le empezó lanzando una por una: "¿Soledad Bayona, la que baila con Braian Sarmiento?". aunque ella fue la única en salvarse de las garras de la influencer ya que soltó: "no sé cuál es".

Por eso mismo, Tinelli continuó: "¿Coty Romero?" a lo que Caniggia aseguró: "Coty, tuve algunos conflictos con ella, no le creo nada. Pero ya estamos en paz, igual no sería amiga de ella, no me cae bien". Después, sobre Cami Homs, dijo: "Me invitó a su cumpleaños así que está perdonada por no tomar los shots".

charlotte bailando

Sin embargo, Charlotte después fue por más y habló de Lola Latorre: "A Lola bueno, hay que quererla por la mamá, ¿viste? La mamá es una conchuda, entonces bueno". Esto generó no solo las risas del resto de los presentes del estudio, sino que además una gran sorpresa: "¿Perdón?", enfatizó la hija de Mariana Nannis: "La mamá es una conchuda, mafiosa. Es como meterte con More Rial, ¡no! Tenemos que ser amigas, la amamos a Lola, divina".

A su vez, Tinelli no dudó en defender a Yanina Latorre: "Pero Diego y Yanina son amigos", manifestó a lo que Caniggia agregó: "¡Qué amigas raras tenes vos!". Por otro lado, la hermana de Alex Caniggia luego opinó de Juli Castro: "No pincha ni corta, Marce. Es aburrida, que te cambio el programa". "¿Romina Urhig?", continuó el conductor. "¿La de Gran Hermano? Habla raro ella, como que tiene una papa en la boca", manifestó Charlotte.

Pero, por si esto fuera poco, después continuó hablando tanto de Tuli Acosta como de Anabel Sánchez y todas las famosas que bailan en el ciclo de Marcelo Tinelli. Sin dudas estos comentarios serán la nueva ola de repercusiones en torno al certamen.