Charlotte Caniggia tomó partido en el conflicto entre Alexander y Mariana Nannis

Según el periodista, Charlotte "subió una storie para defender a su mamá en medio de la polémica por las declaraciones que hizo Alexander y su novia Melody".

charlotte mariana nannis

"Charlotte subió una storie en las últimas horas donde comparte una foto de su infancia con su mamá dándole un mensaje. 'Mamá siempre fuiste una mamá ejemplar, siempre de tu lado'", reveló Etchegoyen.

"A mí me sorprende esto que te cuento y te muestro porque Charlotte siempre ha tratado de mantenerse al margen y porque quieran o no esto la enfrenta a su hermano Alex", dijo. Y reflexionó: "Me da la sensación que es una guerra que recién comienza y a medida que pase el tiempo vamos a tener varios capítulos por contar".