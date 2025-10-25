Charly García tuvo un encuentro privado con Rod Stewart en la previa a su show en el Movistar Arena

El recital de Rod Stewart en Buenos Aires dejó en evidencia la vigencia de un artista que, con décadas de historia, mantiene intacto su magnetismo. El músico abrió la noche con un mensaje de afecto hacia la ciudad y una invitación a disfrutar de una velada cargada de clásicos, homenajes y guiños al público argentino. La bienvenida se proyectó en la pantalla principal con la frase: “Buenas noches, damas y caballeros. Es un placer estar de vuelta en esta magnífica ciudad de Buenos Aires y actuar para ustedes una vez más. La banda y yo estamos realmente emocionados. Que comiencen los buenos momentos y disfruten de la velada. Con cariño, Rod y la banda”.