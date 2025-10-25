Charly García tuvo un encuentro privado con Rod Stewart en la previa a su show en el Movistar Arena
El ícono argentino le entregó su último vinilo al británico en un gesto que reflejó respeto y camaradería.
Previo al recital que Rod Stewart brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires, Charly García y el legendario cantante británico compartieron un encuentro privado que dejó ver la admiración mutua entre dos figuras históricas de la música. La reunión tuvo lugar apenas minutos antes de que comenzara el show, en el camarín del propio Stewart, donde ambos artistas se mostraron relajados y distendidos, intercambiando palabras y gestos de respeto.
En ese marco, Charly García le entregó a Rod Stewart un ejemplar del sencillo “In the City”, tema que el argentino grabó recientemente junto a Sting. Este lanzamiento, uno de los más destacados del año en la música latinoamericana, representa el regreso discográfico del intérprete de “Demoliendo Hoteles” tras su disco La lógica del escorpión. La entrega del vinilo se acompañó de bromas y agradecimientos, y Stewart aprovechó la oportunidad para felicitar a García por su trayectoria y por el nuevo lanzamiento. La presencia del ícono del rock nacional en el Movistar Arena causó sorpresa entre los asistentes, que no esperaban verlo antes del show del británico.
El recital de Rod Stewart en Buenos Aires dejó en evidencia la vigencia de un artista que, con décadas de historia, mantiene intacto su magnetismo. El músico abrió la noche con un mensaje de afecto hacia la ciudad y una invitación a disfrutar de una velada cargada de clásicos, homenajes y guiños al público argentino. La bienvenida se proyectó en la pantalla principal con la frase: “Buenas noches, damas y caballeros. Es un placer estar de vuelta en esta magnífica ciudad de Buenos Aires y actuar para ustedes una vez más. La banda y yo estamos realmente emocionados. Que comiencen los buenos momentos y disfruten de la velada. Con cariño, Rod y la banda”.
El show comenzó con “Infatuation” y “Tonight I’m yours”, estableciendo un equilibrio entre energía, intensidad y emoción. Las proyecciones sobre las pantallas, que mostraron portadas de discos y afiches antiguos, repasaron la carrera de Stewart desde los años ochenta. La interpretación de “It takes two”, dedicada a Tina Turner, se sumó a los homenajes de la noche, consolidando un repertorio que celebró la memoria de figuras icónicas de la música anglosajona y reforzó el carácter histórico del concierto.
