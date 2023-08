Internaron a Charly García

Embed

Según adelantó la periodista Ángeles Balbiani, los doctores no habrían visto a Charly del todo bien y por eso prefirieron que se quedara en la clínica para determinar pasos a seguir.

Balbiani indicó que "fue una decisión de adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado". Si bien aclaró que "está fuera de peligro", decidieron que se quedara para no moverlo demasiado y no tener que hacer tantas visitas al médico en los próximos días.

En tanto, agregó que una vez que estén los resultados de la batería de exámenes realizados hace minutos, los médicos decidirán si Charly pasará la noche en la clínica o si deciden mandarlo a su casa.