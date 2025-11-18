Crecen las versiones sobre una posible venta de OLGA: "No cierran los números"
Aseguran que el streaming de Migue Granados estaría circulando en el mercado con intención de venta, mientras se multiplican las dudas sobre su presente económico.
La situación del streaming Olga volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que el periodista Guillermo Pardini afirmara que el proyecto liderado por Migue Granados estaría a la venta. Según explicó en diálogo con Juan Etchegoyen durante una entrevista, la información provino de una fuente de “mucha confianza”, vinculada al mundo de los medios y respetada por su conocimiento, aunque ajena a la exposición pública.
Pardini describió que la noticia surgió a partir del contacto entre un empresario y su informante, cuando el primero habría recibido una oferta para comprar Olga. “Hay un stream que está a la venta y es OLGA. A mí me llegó la información de una muy buena fuente, referente en medios, que no les gusta la cámara pero que sabe mucho de medios diciéndome que este stream estaba en venta”, sostuvo.
Luego agregó que, tras consultar directamente con el equipo de Olga, le indicaron que el medio “no está en venta”, aunque dejó entrever que la situación podría modificarse. El periodista amplió su explicación asegurando que la supuesta operación está relacionada con el desgaste económico del formato. “¿Vos sabés por qué OLGA vive haciendo eventos? ¿Si el streaming es un éxito por qué buscan algo afuera? Esto es negocio. Yo te digo a esta hora que OLGA está en venta”, afirmó.
Según su análisis, el mercado del streaming habría alcanzado un techo en materia de ingresos, mientras que los costos continuarían aumentando. “Van a tener que poner más cosas en blanco y no cierran los números”, deslizó. También remarcó que, en caso de concretarse una transferencia de propiedad, no necesariamente se producirían cambios inmediatos en la estructura de Olga.
“Que sigan todos los que están forma parte de una negociación y por lo general los cambios son paulatinos. Y la realidad es que nadie sabe quién es el dueño o dueña de un medio de comunicación, así que si cambian los dueños quizás nos enteramos y quizás no”, señaló. Para él, una eventual venta podría aprovechar una oportunidad del mercado antes de que la ecuación económica sea aún más desfavorable.
Hasta el momento, nadie del interior de Olga se pronunció públicamente sobre la versión que circula, aunque se espera que en las próximas horas surjan nuevas precisiones. Con el streaming consolidado como uno de los más relevantes de los últimos años, cualquier movimiento estratégico -sea una venta, una reorganización interna o una nueva vía de ingresos- repercutirá de inmediato en la industria y en su audiencia, que sigue de cerca cada novedad.
