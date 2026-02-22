"Es el cuento de nunca acabar": las Trillizas de Oro sorprendieron al anunciar la llegada de un nuevo nieto

Embed - Las Trillizas De Oro on Instagram: "Bueno, inicialmente las chicas venían a conocer a Rosa pero Coca nos tiró un notición Ay, ay, ay… ampliaremos jaaaa" View this post on Instagram

En ese contexto, María Laura contó detalles de su numerosa familia y expresó con humor que “tiene nueve nietos” y que su vida familiar es “como la colonia”. Fue entonces cuando llegó el momento más emotivo: María Eugenia tomó la palabra y sorprendió a todos con una revelación inesperada. “Y yo tengo cinco, pero escuchame una cosa, te voy a contar algo. Y se lo voy a decir también a Meme y a Iaia. Voy a ser abuela”.