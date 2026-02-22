"Es el cuento de nunca acabar": las Trillizas de Oro sorprendieron al anunciar la llegada de un nuevo nieto
Las hermanas se juntaron para conocer a la pequeña Rosa, la nieta número 21 de la familia. En pleno video, María Eugenia las sorprendió con un nuevo embarazo.
A través de sus redes sociales, Las Trillizas de Oro volvieron a enternecer a sus seguidores al mostrar un momento íntimo y familiar: la presentación oficial de su nieto número 21. Sin embargo, lo que comenzó como una simple visita para conocer a la recién nacida terminó convirtiéndose en un anuncio que nadie esperaba.
En el video compartido, las hermanas revelaron que la reunión tenía una sorpresa extra. En la descripción escribieron: “Bueno, inicialmente las chicas venían a conocer a Rosa pero Coca nos tiró un notición”.
Durante la grabación, María Emilia Fernández Rousse sostenía en brazos a la bebé, mientras María Laura Fernández Rousse y María Eugenia Fernández Rousse la acompañaban entre bromas y comentarios llenos de ternura. “No le cuentes. Si ya estamos acá. Es igual al hermanito, a mamá. Mirá los ojos”, comentó María Eugenia en medio del clima distendido.
En ese contexto, María Laura contó detalles de su numerosa familia y expresó con humor que “tiene nueve nietos” y que su vida familiar es “como la colonia”. Fue entonces cuando llegó el momento más emotivo: María Eugenia tomó la palabra y sorprendió a todos con una revelación inesperada. “Y yo tengo cinco, pero escuchame una cosa, te voy a contar algo. Y se lo voy a decir también a Meme y a Iaia. Voy a ser abuela”.
Al decir las últimas palabras, la reacción que tuvieron las hermanas cautivó a las redes sociales: “¿Otra vez?“, fue lo que expresó Meme e Iaia aprovechó para comentar que ”es el cuento de nunca acabar".
La pequeña Rosa, hija de Sonia Zavaleta e Isidro Escalante, nació semanas atrás y se convirtió en la nieta número 21 del clan a comienzos de febrero. Tanto en redes sociales como en la intimidad familiar, la llegada fue celebrada con emoción, consolidando una historia marcada por la unión y los afectos compartidos.
