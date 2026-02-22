El inesperado ida y vuelta entre Dalia Gutmann y Mirtha Legrand: "Tené cuidado"
La comediante visitó el histórico programa y dejó momentos desopilantes durante la cena junto a la diva.
La participación de Dalia Gutmann en La Noche de Mirtha este sábado, dejó varios momentos memorables, especialmente por el relajado intercambio que mantuvo con la anfitriona del ciclo, fiel al estilo directo que caracteriza a la mesa más famosa de la televisión argentina.
Durante la conversación, la humorista anticipó que tenía algunas preguntas preparadas para la conductora, lo que generó una inmediata reacción de Mirtha Legrand, quien respondió con ironía y humor: “Tené cuidado con lo que me vas a preguntar. No te hagas la Mirtha Legrand”, lanzó entre risas. Sin perder la complicidad del momento, Gutmann retrucó rápidamente: “No, nunca fui tan respetuosa en mi vida. Mirtha hay una sola”.
Más adelante, la actriz habló sobre su recorrido artístico y cómo fue construyendo una conexión genuina con el público a lo largo de más de 15 años de trayectoria. En ese sentido, explicó que el humor funciona para ella como una herramienta creativa que le permite convertir vivencias personales en material escénico. “Amo la comedia, me encanta ver a la gente reír”, aseguró ante el resto de los invitados.
Por otro lado, la comediante también profundizó en el origen de sus rutinas y reveló que muchas nacen de situaciones cotidianas atravesadas por emociones intensas o inquietudes personales. “Me gusta hacer humor desde esas partes que quizás me hacen sufrir o que no termino de procesar”, señaló.
En relación con quienes siguen su trabajo, destacó que con el paso del tiempo logró consolidar un público mayoritariamente femenino. “Hace años encontré ahí mi público”, sostuvo.
Finalmente, cerró con una reflexión divertida sobre la reacción masculina en sus espectáculos: “A veces la pasan mejor que nosotras porque se enteran de cosas que no hablamos delante de ellos”, concluyó, provocando risas en toda la mesa, que la escuchaba atentamente.
